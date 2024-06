Libri. Simonetta Baccetti presenta due libri per bambini

Gli opuscoli sono disponibili presso la libreria Mondadori di corso Carducci a Grosseto



Grosseto: Due storie parallele raccontante in due piccoli libri adatti soprattutto ai bambini: "𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐈𝐈 𝐝𝐢 𝐒𝐯𝐞𝐯𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐦𝐦𝐚. 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐯𝐚 𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟏𝟐𝟒𝟒" e "𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐯𝐚 𝐥'𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟏𝟑𝟐𝟖. 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞!" di 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢, disponibili presso la libreria Mondadori di corso Carducci.





Una lettura per bambini quella scritta dalla professoressa Simonetta Baccetti, che racconta la storia del nostro territorio, una lettura interattiva, che porta il lettore/bambino ad interagire con la storia raccontata.

Il primo di questi, narra del periodo in cui l'𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐈𝐈, in soggiorno in Maremma, ha affinato le sue doti di cacciatore, studiando come allevare e ammaestrare i falchi;

il secondo opuscolo è invece incentrato sul tentativo di conquista di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro nel 1328, conclusosi in un fallimento grazie alla tenace opposizione dei grossetani, guidati da 𝐁𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐛𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐚.

“I libri - spiega l’autrice Simonetta Baccetti, - raccontano in modo molto semplice una parte della storia, della nostra Grosseto, nello specifico il soggiorno di Federico II di Svevia a palazzo Aldobrandeschi ospite del Gran Tosco Guglielmo e l’assedio del 1328 quando Grosseto ha sconfitto Ludovico il Bavaro”.

“L’obiettivo è quello di stimolare nei più piccoli, interesse, conoscenza e curiosità per la nostra storia locale. Tutto il ricavato verrà donato in beneficenza”, conclude l’autrice.