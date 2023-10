Libri: "La prossima settimana" di Raffello Milani, un libro da leggere

Buona giornata a tutti i lettori.

Oggi vi parlerò di un libro scritto e pubblicato in quest’ultimi giorni dall’amico Raffaello Milani, "La prossima settimana".

Raffaello Milani, è un maremmano nato nel 1964. Ha iniziato con noi di MaremmaNews alcuni anni fa a scrivere in una rubrica settimanale appunto chiamata: “La prossima settimana”, dove ha raccontato, fatti e molto altro a 360 gradi riguardanti tematiche della realtà, locale, italiana e internazionale, che oggi, con la pubblicazione del presente libro ha raccolto tutte assieme.

Che dire della raccolta di articoli, prima pensati, soppesati, analizzati e successivamente scritti e pubblicati nella rubrica: “La prossima settimana”, che l’amico Raffaello Milani teneva sino a qualche tempo fa sul quotidiano online MaremmaNews.it. Articoli, che adesso Milani, ha voluto in maniera certosina raccogliere tutti assieme in questo suo primo libro nel quale racconta i propri pensieri, le proprie sensazioni, le proprie opinioni su molteplici fatti: dalla cultura, al costume, alla politica, allo sport, all’attualità le tradizioni, e chi più ne ha più ne metta, della vita quotidiana non solo locale, ma anche nazionale e internazionale di quel periodo nel quale ha curato la rubrica sul quotidiano online MaremmaNews.it. L’amico Raffaello, Lello per gli amici, nello scrivere sui vari temi e argomenti che ha trattato ci ha messo “l’anima”, ci ha messo i sentimenti, e spesso e volentieri ci ha messo anche la faccia.

Un’opera, quella di Raffaello Milani, che merita un’attenta lettura, e soprattutto merita rispetto per il lavoro svolto. Consiglio di leggere il libro a tutti coloro che cercano una lettura coinvolgente e che faccia soprattutto riflettere.