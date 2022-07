Lega: "Vicini alla comunità di Cinigiano"

Mario Lolini, Andrea Ulmi, Manuel Vescovi, Gilberto Alviani: “Siamo a disposizione per assicurare al territorio una pronta ripartenza"



Cinigiano: "Siamo vicini a Cinigiano e ci mettiamo a disposizione nei nostri ruoli per assicurare una pronta ripartenza all'intera comunità". Così l'onorevole Mario Lolini, commissario regionale della Lega, il consigliere regionale Andrea Ulmi, commissario provinciale del Carroccio, cui si uniscono il senatore Manuel Vescovi, consigliere comunale di Cinigiano e il segretario della Lega Amiata Gilberto Alviani all'indomani del devastante incendio che ha costretto a evacuare il paese e numerose aziende della zona.





"Purtroppo il grande caldo e la stagione arida - spiegano gli esponenti leghisti- favorisce disastri di questo tipo e mette a dura prova le nostre comunità ed i soccorsi. Abbiamo ancora negli occhi il dramma di Massarosa, in provincia di Lucca e oggi adesso ad essere colpito è l'entroterra maremmano. Una volta calcolati i danni, se l'amministrazione comunale deciderà di chiedere lo stato di calamità, noi siamo pronti a sostenerla Questa situazione inoltre spinge a richiedere di incentivare ancora di più la nascita di invasi per la raccolta di acqua che sono utili all'agricoltura, ma anche di fronte a questi eventi, in cui la tempestività di intervento ed avere la risorsa idrica a disposizione è fondamentale".