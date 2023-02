Politica Lega: Mai avuto dubbi su correttezza ex Sindaco Cinelli che abbiamo sempre Sostenuto 6 febbraio 2023

6 febbraio 2023 127

127

Redazione “Messe a tacere accuse che hanno fatto male all’uomo prima che al politico”

Grosseto: “Non abbiamo mai avuto dubbi sulla correttezza di Diego Cinelli e lo abbiamo sempre sostenuto. Oggi che questa è stata riconosciuta anche dai magistrati ci stringiamo ancora di più attorno all’ex sindaco di Magliano che ha dovuto subire un calvario personale oltre che politico”. Così il commissario provinciale della Lega Andrea Ulmi e la segretaria della sezione Colline dell’Albegna Silvia Magi commentano la decisione del gip che ha disposto l’archiviazione di Cinelli dalle accuse delle tre ex consigliere Mirella Pastorelli, Doriana Melosini e Nadia Fedeli. “Conosciamo bene Diego Cinelli – commentano Ulmi e Magi- sia sul piano amministrativo che umano. Politicamente ci siamo trovati a vivere accanto a lui la travagliata vicenda di Magliano, quando ogni sua proposta non solo trovava la porta chiusa da parte di chi formalmente sedeva sui banchi della maggioranza, ma anche le accuse che lo hanno portato di fronte ai magistrati. La giustizia però ha fatto il suo corso e Diego ha saputo dimostrare la sua integrità personale e morale mettendo a tacere accuse prive di fondamento, ma che hanno comunque fatto male all’uomo, prima ancora che al politico”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Lega: Mai avuto dubbi su correttezza ex Sindaco Cinelli che abbiamo sempre Sostenuto Lega: Mai avuto dubbi su correttezza ex Sindaco Cinelli che abbiamo sempre Sostenuto 2023-02-06T14:09:00+01:00 231 it Lega: “Mai avuto dubbi su correttezza ex Sindaco Cinelli che abbiamo sempre Sostenuto”. “Messe a tacere accuse che hanno fatto male all’uomo prima che al politico” PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/11/21/20201121072050-5607d56b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/11/21/20201121072050-5607d56b.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 06 Feb 2023 14:09:00 GMT