Le telecamere di Dilettando tornano a Castiglione

Alle 21 puntata sul palco in piazza Orto del Lilli . Sestini: “Torniamo dove siamo nati. Quella piazza trasmette sempre una grande emozione”



Castiglione della Pescaia: “Dilettando con Avis”, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, dopo due anni di pausa torna nella sua casa naturale, a Castiglione della Pescaia, che per sedici anni ha visto in varie piazze del borgo costiero esibirsi dilettanti in rappresentanza degli stabilimenti balneari. L’appuntamento con il divertimento è per stasera venerdì 8 luglio le ore 21, in piazza Ex Orto del Lilli. “

Intere generazioni di vacanzieri e non solo, si sono esibite su quel palco - commenta Carlo Sestini - Oggi alcuni hanno prole, altri sono emersi nel mondo della musica e dello spettacolo. Ma per tutti è rimasta indelebile la partecipazione a questo format che ha permesso loro di vivere una serata da protagonisti. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e la sindaca Elena Nappi, che ha voluto riportare questo format, dopo due anni davvero difficili, proponendo l’allegria e la spensieratezza di una serata in cui è il pubblico diventare protagonista assoluto.” Oltre a Carlo Sestini e a Paco Perillo, si segnala la presenza del caratterista-attore Davide Denci, con Nonno Mario, mentre è attesa l’esibizione in qualità di ospite del Mago André, che torna a calcare i palcoscenici e la premiazione di alcuni donatori da parte della sezione Avis di Castiglione della Pescaia.

Come concorrenti si esibiranno, il chitarrista cantante Leonardo Macii, il gruppo di ginnastica artistica Little Gym (Elena Morini e Gabriele Simoni), il gruppo canto e ballo del Bagno Bruna “Stessa lunghezza d’onda”, il gruppo di ballo delle “Fatine Ballerine”, il duo piano voce Giulia Cioli e Virginia Celentano, e il duo piano voce “2F”, Francesco Bargelli e Francesco Tortelli, il duo Mix di salsa e bachata, Gioia Mariotti e Virginia Valocchia, la ballerina di Hip Hop del bagno Gabbiano, Giada Fontana e il gruppo di break dance “X Force" con Simon, Tera, Bluster, Skorpion e Sasso. La puntata castiglionese sarà trasmessa da Siena Tv sabato 30 alle 21 e domenica 31 alle 13, mentre su Toscana Tv andrà in onda lunedì 01 agosto alle 23 e sabato 6 alle 14,30.