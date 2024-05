Politica Le tappe della giornata di Antonio Mazzeo, candidato PD elle europee, in provincia di Grosseto 24 maggio 2024

Grosseto: Il presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato per il Partito Democratico alle prossime elezioni europee, Antonio Mazzeo, sarà nel Grossetano sabato 25 maggio. La visita è organizzata in collaborazione col PD provinciale di Grosseto e segue la tappa del suo tour, nel collegio dell'Italia centrale, che qualche giorno fa lo ha visto arrivare (a bordo della sua 500 ibrida azzurra, decorata con le stelle della bandiera europea) a Castiglione della Pescaia insieme alla sindaca Elena Nappi.

Con Mazzeo, saranno presenti il deputato Marco Simiani, l’assessore regionale Leonardo Marras, la collega consigliera dell’assemblea legislativa Donatella Spadi, il segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine e alcuni sindaci della zona. Il candidato Mazzeo sarà protagonista di una giornata densa di incontri per rafforzare la sinergia con i cittadini e col territorio. Un’occasione per ascoltare anche le sollecitazioni del partito locale. Il primo appuntamento sarà una conferenza stampa alle ore 17:45 al gazebo del PD in Piazza Duomo a Grosseto, dove il presidente Mazzeo delineerà il suo programma e gli obiettivi da portare al Parlamento Europeo con particolare riferimento alla costa tirrenica. Successivamente, alle 18, il candidato del PD parteciperà a un aperitivo allo Chalet in Piazza del Popolo 7, offrendo un'opportunità per dialoghi aperti con gli elettori. La giornata si concluderà con la partecipazione alla 50ª edizione della Sagra della Fragola che si terrà a Marsiliana, frazione del Comune di Manciano per un’immersione nelle tradizioni e nella cultura maremmana.

