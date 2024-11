Le strade del Bsc Grosseto e di Cinelli si dividono

Il presidente Pugliese: “Un grande in bocca al lupo a Niccolò”

Grosseto: Prosegue la campagna di rifondazione della prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto. Dopo aver salutato il manager Stefano Cappuccini e riconfermato Aloma, a lasciare la maglia biancorossa è Niccolò Cinelli. “Vogliamo ringraziare Niccolò Cinelli – commenta il presidente Antonio Pugliese – per questi anni pieni di successi in cui ha vestito la maglia biancorossa. A lui possiamo solo augurare il meglio, sia sportivamente sia umanamente, per la sua futura carriera. Detto ciò, ci tengo a precisare che la società continuerà a lavorare per allestire un roster competitivo, in linea con la salvaguardia dei bilanci e della valorizzazione del settore giovanile”.

Niccolò Cinelli è stato il capitano della prima squadra biancorossa, ricoprendo vari ruoli, tra cui quello di ricevitore e di esterno.

Foto di Noemy Lettieri.