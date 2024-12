Le stelle di Natale dell’Ail tornano a colorare di solidarietà le piazze della Tuscia

Dal 6 all’8 dicembre, le stelle di Natale dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma tornano a colorare di solidarietà le piazze della Tuscia.

Viterbo: I volontari dell’Ail Viterbo saranno nella Città dei Papi e in altri centri della provincia. Accanto a loro, nel capoluogo, ci saranno gli studenti del Liceo scientifico statale “Paolo Ruffini” presso le postazioni di via Filippo Ascenzi e piazza delle Erbe, del centro commerciale Tuscia, delle chiese di San Leonardo Murialdo e San Paolo ai Capuccini. “Con le nostre stelle possiamo rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia nelle case e contribuire a sostenere la ricerca e la cura dei tumori del sangue - sottolinea la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini -, nonché l’assistenza medica, psicologica e riabilitativa e tutti i servizi attivi sul nostro territorio", L’Ail è da 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la stella di Natale è di 13 euro. “Per i volontari saranno tre giorni intensi – conclude la presidente Badini -. A loro, come sempre, va il mio più sincero ringraziamento per quello fanno. Dobbiamo far vincere la solidarietà per aiutare le persone malate a guardare al futuro con rinnovata fiducia e speranza”. Giunta alla 36esima edizione, l’iniziativa delle stelle di Natale è posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I banchetti saranno allestiti ad Acquapendente, a Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Calcata, Canepina, Carbognano, Fabrica di Roma, Farnese, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Grotte Santo Stefano, Latera, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Pescia Romana, Sipicciano, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Valentano, Vasanello e Vetralla.