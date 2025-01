Le poesie di Antonella Lodde alla libreria QB

Martedì 14 gennaio si racconta "Tempera matite e conserva il succo"

Grosseto: Nuova settimana e nuovi incontri alla libreria QB (via Colombo, 4) di Grosseto. Domani, martedì 14 gennaio alle 18 Antonella Lodde racconterà il suo libro di poesie “Tempera matite e conserva il succo” con le letture a cura dell’attrice Samantha Stringardi.

Antonella Lodde si è già fatta conoscere con una serie di disegni e illustrazioni dal tratto fanciullesco e dai colori vivaci, che sembrano scaturire direttamente dalla sua anima.

Nelle sue poesie si percepirà quest’atmosfera che catturerà i lettori con immagini surreali e suggestive, nate nella mente e nel cuore della Lodde già dall’infanzia e portate alla luce solo in età adulta, consapevole che quello che riusciva a farla stare bene, come il disegno e la scrittura, doveva esser condiviso per far stare bene altre persone.

Ingresso libero