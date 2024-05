Le iniziative elettorali di Vivere Massa

Massa Marittima: Gli appuntamenti della lista VIVERE Massa con Vinciarelli Sindaco dei prossimi giorni vedono in calendario per sabato 18 maggio la presentazione del programma che avverrà il mattino alle 10:30 presso la sede del Comitato Elettorale in Corso Diaz 29.



Nel corso dell’incontro saranno toccati tutti i temi che riguardano la città, le frazioni e il territorio contenuti nello slogan SALUTE, LAVORO E SVILUPPO e vanno dal distretto – ospedale, spaziando tra i settori di cultura, istruzione, decoro urbano, tutela del patrimonio, viabilità con l’intento di raccogliere spunti e riflessioni di dettaglio anche dai cittadini, dalle associazioni, dai settori produttivi del territorio.

In serata, sempre sabato 18, distribuzione del programma elettorale in Piazza Garibaldi dalle 17:00 dove seguirà, alle 20:00 una cena, con musica a sostegno della lista VIVERE MASSA presso il ristorante i TRE ARCHI. Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente al 3393824226.