Le iniziative e le feste di mezz'agosto in onore dell'Assunta e dei santi patroni

Da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto, passando per Scarlino, Batignano e il Monastero di Siloe

Grosseto: Maria, stella maris, al centro delle feste che, nel mese di agosto, caratterizzeranno varie località del territorio diocesano. Feste legate, appunto, alla devozione verso la Madre di Dio e ai santi patroni.



• a Castiglione della Pescaia

A partire da Castiglione della Pescaia, dove la parrocchia è tornata a fare dell’Assunzione di Maria un’occasione per «allargare» il clima della festa nei giorni e nelle modalità. Maria, invocata come stella del mare, resta il faro di queste giornate, perché è dal mare che Castiglione della Pescaia ha sempre tratto il sostentamento per tante famiglie: in passato la pesca, oggi prevalentemente il turismo in tutte le sue accezioni. Saranno cinque gli appuntamenti che dal 10 agosto porteranno poi alla solennità dell’Assunta.

Si inizierà la sera di sabato 10 agosto, ore 21, nel Giardino di san Giovanni Battista, recentemente restaurato ed aperto, adiacente la chiesa madre della cittadina costiera, si terrà una serata di preghiera per celebrare il transito di santa Chiara, la cui festa liturgica è l’11 agosto. La comunità dell’Ordine francescano secolare guiderà il momento di preghiera.

Domenica 11 sarà a Castiglione della Pescaia Salvatore Martinez già presidente del Rinnovamento nello Spirito santo, laico, conferenziere, scrittore, responsabile di progetti di promozione umana e di animazione spirituale e sociale. «A lui - spiega don Paolo Gentili, parroco di Castiglione della Pescaia - abbiamo chiesto di offrirci una riflessione che ci aiuti ad addentrarci nel clima del Giubileo 2025, per imparare ad essere pellegrini di speranza». L’incontro pubblico si terrà alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria Goretti.

La serata di lunedì 12 agosto sarà dedicata alla musica e alla riflessione. Nel giardino di san Giovanni Battista, infatti, a partire dalle 21.15 sarà proposta «Laude a Maria...tra l’azzurro del cielo e il blu del mare», con musiche del maestro Patrizio Piccioni, già docente di Lettere alle scuole superiori di Grosseto e già presidente e docente della scuola comunale di musica. Mentre Piccioni offrirà melodie che omaggiano Maria, la coppia di teologi Claudio e Laura Gentili offriranno letture commentate.

Martedì 13 agosto sarà dedicata alla preghiera tra le chiese di Santa Maria del Giglio (chiesina) e di S. Maria Goretti, per una giornata di adorazione eucaristica guidata dalle monache carmelitane del Cerreto di Sorano. La giornata inizierà alle 8 con la Messa nella chiesina ed esposizione del SS. Sacramento. Alle 12 Ora media e reposizione. Alle 16 il Santissimo sarà esposto in Santa Maria Goretti, dove alle 18.30 sarà pregato comunitariamente il Rosario e alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia.

E si arriva, così, al cuore delle feste dell’Assunta. La sera del 14 agosto per Castiglione della Pescaia è la festa del mare. Alle ore 19 in S. Maria Goretti, mons. Franco Agostinelli, già vescovo di Grosseto e vescovo emerito di Prato e correttore nazionale delle Misericordie, presiederà la Messa vigiliare della solennità dell’Assunzione di Maria, alla presenza delle autorità civili e militari, degli equipaggi e dei labari dei cinque rioni del paese. Al termine della celebrazione inizierà la tradizionale processione in onore di Maria, con la statua della Vergine Assunta portata su un’imbarcazione, che attraverserà le vie principali del paese fino ad arrivare al porto canale, dove la processione proseguirà in mare aperto. Il 15 agosto le Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo: ore 8.00 chiesa S. Maria Goretti; ore 8.30 B.V. Maria del Rosario, Pian d’Alma; ore 10.00 Pian di Rocca (piazzale); ore 11.00 e 19.00 chiesa S. Maria Goretti; ore 21.00 chiesa San Giovanni Battista.

• A Batignano

Nella frazione collinare di Grosseto si fa festa per il venerabile padre Giovanni Nicolucci di san Guglielmo, le cui spoglie riposano nella pieve di san Martino, all’interno di un’urna in legno decorato, fatta costruire a Firenze nel 1631 dalla Granduchessa Cristina di Lorena. Dal 2004 le reliquie del Venerabile riposano nella cappella sinistra (già intitolata a San Rocco) della chiesa di San Martino, dopo che per quasi due secoli avevano trovato posto in una cripta dietro l’altare maggiore, che ora accoglie alcuni cimeli appartenuti al Venerabile e alcune biografie scritte su di lui nel corso dei secoli. Il rapporto tra Batignano e il suo «santo» (così considerato dalla gente anche se ancora manca il «crisma» della Chiesa) è fortissimo. A partire dal 2015, grazie a Dio, la conoscenza di questa figura di penitente, predicatore ed evangelizzatore della Maremma si è ampliata, soprattutto attraverso la costituzione di un comitato diocesano, che ha il compito di promuoverne la conoscenza e valorizzarne la storia. Oggi esiste anche un cammino di trekking dedicato a p. Giovanni. Tuttavia è a Batignano che si celebra con particolare devozione la memoria del suo transito, avvenuta nel paese collinare il 14 agosto 1621. Fino al 13 agosto ogni giorno alle ore 18.00 verranno celebrate Messe rionali in preparazione all’anniversario della partenza per la vita eterna del venerabile Giovanni; giovedì 14 agosto alle 5 del mattino verrà celebrata la Messa nella pieve di San Martino, dove è conservato il corpo dell’agostiniano scalzo.

• A Scarlino

L'11 agosto la comunità di Scarlino celebra il beato Tommaso Bellacci (Firenze, 1370 - Rieti, 31 ottobre 1447), frate francescano originario di Firenze, ma detto anche «di Scarlino», perchè qui operò, inviato da san Bernardino da Siena, fondando o riformando conventi, tra cui quello di Monte di Muro, di cui oggi restano alcuni ruderi, nei boschi fuori da Scarlino. alle ore 11, per le vie del paese, si snoderà la processione in onore del beato «Tomma», partendo dalla chiesa di San Martino verso la chiesa di San Donato dove sarà celebrata la Messa. Accompagnerà la processione la Filarmonica Città di Grosseto. Dopo la Santa Messa ci sarà un momento conviviale per tutti.

• Al monastero di Siloe

Per chi è alla ricerca di una «sosta» nella vivacità dell’estate, dove meditare il mistero dell’assunzione di Maria in cielo in corpo e anima, il posto giusto è il monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, dove la sera del 14 agosto i monaci offrono la possibilità di unirsi a loro per una veglia di preghiera, impreziosita dal canto degli antichi tropari russi in onore della Vergine. L’incontro di preghiera inizia alle 21.00 dalla cappella della luce: la liturgia si apre con il «Lucernario». Dopo l’accensione dei ceri si raggiunge in processione l’agorà del monastero dove viene celebrato l’ufficio delle letture e dove sono proclamati Vangelo e cantico di Maria. Le fonti dei tropari, anche detti «encomi della dormizione», sono in prevalenza testi della liturgia bizantina e omelie dei padri greci dell’VIII secolo ed hanno per oggetto la dormizione e l’assunzione gloriosa della Madre di Dio.

• A Marina di Grosseto e Torniella

Per comprendere il legame che legaMarina di Grosseto al suo patrono basti ricordare che fino ad alcuni decenni fa la località balneare si chiamava proprio San Rocco. E così ancora la chiamano i vecchi marinesi e grossetani. L’origine del nome va ricercata nel fatto che il centro abitato sorge intorno all’antico villaggio di pescatori, che iniziò a formarsi sul finire del ’700 quando fu terminata la Torre del Sale commissionata da Ferdinando III di Toscana. In quel periodo il borgo di San Rocco era uno dei 4 posti di guardia per presidiare la costa dopo l’epidemia di peste che aveva colpito la città francese di Marsiglia.

Oggi san Rocco dà il nome alla chiesa parrocchiale ed in suo onore il 16 agosto la frazione cittadina fa festa. Festa che inizierà già la sera di ferragosto quando, alle 21.30, in chiesa, si terrà un concerto di arpa e voce. Il 16 agosto, festa liturgica del patrono, alle ore 20.30 Messa solenne presieduta dal vescovo Giovanni e, a seguire, Processione per le vie della località balneare con la statua del santo. All’inizio del lungomare sarà benedetta la corona di alloro, seguirà la benedizione del mare e la deposizione in mare, da parte della guardia costiera, della corona in memoria di tutti i caduti. Al termine il tradizionale spettacolo pirotecnico. Non solo Marina. San Rocco, infatti, è festeggiato anche a Torniella, piccolo centro del comune di Roccastrada, dove il 16 agosto alle ore 17 sarà celebrata la S. Messa, a cui seguirà la processione con una reliquia del santo e la statua.