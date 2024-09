“Le domande che ti cambiano la vita”. Gianluca Gotto a Grosseto

La Patagonia Group presenta Gianluca Gotto in “Le domande che ti cambiano la vita”, in scena sabato 5 ottobre alle ore 17:30, presso il Teatro Moderno di Grosseto.

Grosseto: Lo scrittore Gianluca Gotto presenterà l’ultima propria opera letteraria “Quando inizia la felicità” e condividerà con gli spettatori le sue esperienze di viaggi e la crescita personale che ne è derivata, in un itinerario tra spiritualità e natura, che è viaggio dentro e fuori se stessi, dando risalto proprio sulle domande che possono cambiare la vita.

Gianluca Gotto affronta con il pubblico le domande che lo hanno accompagnato nel corso della sua crescita personale per raccontare senza reticenze le esperienze vissute in questi ultimi anni. I momenti difficili e le fragilità, ma anche la sua rinascita, i sogni realizzati, la consapevolezza acquisita attraverso il buddhismo, i tanti incontri che hanno illuminato la sua strada, l’immensa gioia della paternità e dell’amore nei confronti della propria compagna di vita. Presenterà un libro pieno di consigli e spunti utili per vivere al meglio la propria vita, rassicurante, un diario di viaggio scandito da domande su cui tornare più e più volte.

GIANLUCA GOTTO: Nato a Torino nel 1990, all’età di vent’anni decide di partire, mosso dal desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Raggiunge dapprima l’Australia e poi il Canada, prima di capire di voler rendere la scrittura un lavoro a tempo pieno e il “viaggiare” uno stile di vita. Inizia a scrivere articoli per siti web, divenendo un nomade digitale, uno dei più celebri italiani, un lavoratore in remoto a cui bastano un computer ed una connessione ad Internet.

Nel 2018 ha raccontato la propria storia ne “Le coordinate della felicità”, un libro di sogni, viaggi e pura vita.

Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo, “Come una notte a Bali”, un romanzo ricco di luce e saggezza, che spinge a credere nella forza dei propri sogni e nel raggiungimento della propria felicità, nonché nel valore dell’amore, in qualsiasi sua manifestazione.

Il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è tra i più visualizzati di sempre in lingua italiana.

Gianluca Gotto sul suo blog “Mangia, Vivi, Viaggia”, condivide esperienze di viaggio e il valore della propria scelta di abbracciare stili di vita alternativi.

Lo scrittore Gianluca Gotto sarà sabato 5 ottobre, ore 17:30, presso il Teatro Moderno di Grosseto.