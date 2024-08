Finanza Lavoro. Montalcino: bando di concorso per soli esami per un posto di istruttore amministrativo 9 agosto 2024

9 agosto 2024 135

135 Stampa

Redazione

Montalcino: Il Comune di Montalcino ha indetto un nuovo concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore Amministrativo inquadrato nell’area degli Istruttori (ex categoria C1) da assegnare all’Area 2 “Servizi sociali, culturali, commercio e gestione amministrativa del patrimonio”, fatte salve eventuali e diverse esigenze dell’Amministrazione.

Il bando, tutti i requisiti e la procedura di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune di Montalcino https://www.comune.montalcino.si.it/.../bando-di-concorso... I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso, completa degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 Agosto sul Portale Unico del Reclutamento www.InPA.gov.it. La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente tramite la procedura prevista dal Portale Unico del Reclutamento www.InPA.gov.it. Al fine dell’ammissione delle domande, farà fede la comunicazione informatica del Portale Unico del Reclutamento. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Lavoro. Montalcino: bando di concorso per soli esami per un posto di istruttore amministrativo Lavoro. Montalcino: bando di concorso per soli esami per un posto di istruttore amministrativo 2024-08-09T14:00:00+02:00 171 it Comune di Montalcino: bando di concorso per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo inquadrato nell'area degli istruttori PT1M /media/images/concorso-asl-2024-1.jpg /media/images/thumbs/x600-concorso-asl-2024-1.jpg Maremma News Siena, Fri, 09 Aug 2024 14:00:00 GMT