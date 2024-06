Finanza Lavoro, le offerte della settimana in Maremma 24 giugno 2024

Grosseto: Ecco le offerte e richieste di lavoro della settimana da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto. 1) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale pat b automunito urgente da giugno a fine settembre 2) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da giugno a settembre orario solo serale dalle 17.00 pat b automunita un cameriere di sala preferibile ma non indispensabile minima esperienza 3) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un facchino ai piani contratto full time orario di mattina dalle 9.00 alle 15.00 da giugno al 30 settembre pat b automunito 4) Stabilimento balneare ad Albinia ricerca un barista/banconiere almeno con minima esperienza orario di giorno dalle 11 alle 15 non alloggio pat b automunito /a da giugno a settembre 5) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca da subito fino a fine settembre una cameriera ai piani orario dalle 9 alle 16 con 1 giorno di riposo preferibile minima esperienza non alloggio 6) Ristorante a Buriano ricerca da giugno a settembre un cameriere di sala anche prima esperienza orario part time serale dalle 19 alle 23 pat b automunito non alloggio urgente 7) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca un lavapiatti anche minima esperienza e una cameriera ai piani minima esperienza orario solo di giorno pat b automuniti non alloggio 8) Campeggio a Punta Ala ricerca da giugno a settembre un accompagnatore alle piazzole/prima accoglienza anche prima esperienza conoscenza almeno scolastica della lingua inglese pat b automuniti non alloggio orario spezzato 9) Resort a Fonteblanda ricerca da metà luglio a metà settembre un addetto/a al ricevimento anche prima esperienza orario part time 24 h settimanali buona conoscenza della lingua inglese non alloggio pat automuniti 10) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala con almeno discreta conoscenza della lingua inglese e 3 anni di esperienza nel settore orario full time con due servizi al giorno con possibilità di alloggio con 1 giorno di riposo da giugno a ottobre 11) Bar a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un barman con esperienza almeno minima nel settore orario serale non alloggio da giugno a fine settembre con possibilità di proroga a ottobre 12) Albergo a Marina di Grosseto ricerca una barista/caffetteria per orario di giorno 7.30-14.30 e una cuoca/o o aiuto cuoco/a con esperienza orario serale fino a ottobre non alloggio 13) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca una lavapiatti anche prima esperienza orario part time 20.00/24.00 possibilità di lavorare anche nel periodo invernale pat b automunita 14) Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un aiuto pizzaiolo anche prima esperienza orario max fino alle 16 pat b automuniti non alloggio da giugno a settembre 15) Hotel a Roccastrada ricerca una cameriera di sala per il servizio colazione e cena una cameriera ai piani /lavapiatti da giugno a settembre con vitto e alloggio 16) Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani / addetta pulizie anche prima esperienza orario di mattina dalle 8 /8.30 fino a max alle 14.30 pat b automunita non alloggio da giugno a settembre PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375

