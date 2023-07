Lavoro, le offerte della settimana

Grosseto: Ecco le ultime offerte di lavoro dalle aziende del Centro Servizio Grosseto.



1) Ristorante alle porte di Castiglione della Pescaia ricerca per una stagione lunga 1 cameriere di sala anche prima esperienza pat b automuniti urgente orario serale



2) Ristorante a Monte Argentario ricerca per una stagione lunga un cameriere di sala anche minima esperienza e un aiuto cuoco anche prima esperienza con vitto e alloggio

3) Pubblico esercizio a Tirli ricerca urgentemente cameriere di sala e aiuto cuoco e lavapiatti con vitto e alloggio

4) Pubblico esercizio nella zona di Fonteblanda ricerca un aiuto cuoco con esperienza orario su turni max fino alle 21.30 possibilità di lavorare tutto l’anno

5) Albergo nella zona di Orbetello ricerca un aiuto pizzaiolo anche prima esperienza e 1 cameriere di sala anche minima esperienza non alloggio

6) Ristorante all’Isola del Giglio ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza con vitto e alloggio

7) Albergo a Monte Argentario ricerca una cameriera ai piani con almeno minima esperienza con vitto e alloggio 1 giorno di riposo stagione lunga

8) Albergo all’Isola del Giglio ricerca un aiuto cucina anche con minima esperienza e anche di scuola alberghiera con vitto e alloggio

9) Albergo nella zona di Scansano ricerca una reception preferibile della zona ma si valuta anche vitto e alloggio orario su turni mattina o pomeriggio con 1 di riposo anche prima esperienza , ma inglese almeno discreto , assunzione fino a metà ottobre con possibilità di lavorare con contratto a tempo indeterminato anche nel periodo invernale part time e full time da aprile a ottobre urgente

10) Campeggio nella zona di Albinia ricerca da luglio a fine agosto con possibilità di proroga a settembre un barista/barman con almeno minima esperienza in cocktails si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona o zone limitrofe

11) Albergo a Monte Argentario ricerca un portiere di notte per 4 mesi di lavoro con vitto e alloggio e una cameriera ai piani non alloggio per 2 mesi di lavoro

Per candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375 indicando l’offerta e la mansione per la quale ti candidi.