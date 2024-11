Lavori sulla provinciale 16 Montiano, strada chiusa nella notte del 19 novembre, dalle ore 20.30

Grosseto: La Provincia di Grosseto ha emesso un’ordinanza per la chiusura temporanea della strada provinciale 16 Montiano, al chilometro 5+500, a partire dalle ore 20.30 del 19 novembre 2024, per i lavori che si svolgeranno in notturna sul ponte.

Si raccomanda la massima prudenza e il rispetto della segnaletica.

I punti di deviazione di itinerario saranno presidiati da personale qualificato della Provincia di Grosseto.