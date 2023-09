Lavori: Sostituzione dei conduttori delle fune di guardia e isolatori. Vedi dove

Grosseto: Nel periodo compreso dalle ore 08.00 di venerdì 15 settembre fino e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 20 settembre, la Terna Rete Italia S.p.A. è autorizzata ad adottare i seguenti provvedimenti di viabilità, aprendo un'area di cantiere stradale mobile, nelle seguenti vie ( e tratti) del centro abitato di Grosseto, comprese anche piste ciclabili e pedonali: Via Giada, Via Ambra, Via Rubino, Via Circonvallazione Nord, Via Aurelia Nord, Viale Giusti compreso il tratto fino al sottopasso ferroviario.



Vengono istituite le seguenti modifiche alla circolazione:

- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.

- STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO con:

TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI durante le operazioni attive di ripristino, degli scavi precedentemente effettuati, regolandone i flussi con due o più movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

Durante il periodo di apertura dell'area di cantiere stradale mobile, qualora si renda necessario per esigenze tecniche e di viabilità interdire il transito veicolare, questo non dovrà essere superiore a 30 minuti, la Terna Rete Italia S.p.A. dovrà predisporre una adeguata e idonea segnaletica di modifica della circolazione con l' utilizzo di movieri, in prossimità delle aree d'intersezioni poste a "monte" e a "valle" dell'area eventualmente interdetta al transito veicolare.

I provvedimenti istituiti ai precedenti punti potranno essere adottati anche nelle vie limitrofe a quelle suindicate. Saranno sempre garantiti i transito pedonale e gli accessi alle proprietà private dove presenti.