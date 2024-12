Lavori pubblici: il 2024 si chiude con opere in consegna e altre in arrivo

Al centro dell’attenzione gli edifici scolastici ma anche il patrimonio storico e gli spazi per le associazioni

Manciano: Sono stati mesi impegnativi per il settore Lavori pubblici del Comune di Manciano. Sono molti i cantieri aperti e molti arriveranno nei prossimi mesi. Attenzione particolare è stata data agli edifici scolastici, in particolare nel 2024 agli immobili di Marsiliana. «Entro la fine dell’anno verrà consegnato il cantiere che ha interessato la scuola primaria e secondaria di primo grado della frazione – spiega Marco Galli, assessore ai Lavori pubblici –: un intervento di circa 150mila euro utile a sistemare i solai, due falde nel tetto e le facciate dell’edificio. Altri 500mila euro sono stati destinati alla sistemazione della copertura dell’immobile che ospita la scuola dell’infanzia.

La gara è in fase di aggiudicazione e presto anche in quello stabile inizieranno i lavori. Abbiamo investito risorse da bilancio, si è trattato quindi di un impegno importante per l’ente, in linea con gli obiettivi che ci siamo dati ad inizio mandato. Le scuole infatti sono parte fondamentale della vita della comunità locale e per questo abbiamo deciso di indirizzare le risorse nella loro riqualificazione. Oltre agli edifici di Marsiliana, è in corso il progetto di riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia di Montemerano, che grazie ad un contributo di 400mila euro vinto dall’ente, verrà trasformata in un asilo nido, come richiesto anche dalla popolazione locale. Poi c’è la scuola di Saturnia: un’opera da circa 2milioni e 600mila euro divisa in due stralci, il primo interesserà la parte non agibile e il secondo quella ancora in buono stato che dovrà comunque essere messa a norma a livello antisismico. Un lavoro enorme per un’Amministrazione come la nostra ma che vogliamo portare a termine per dare una risposta alle famiglie che vivono a Saturnia». Ma oltre all’edilizia scolastica l’Amministrazione comunale ha investito e investirà sulla riqualificazione di molti altri spazi. «Per tornare a Marsiliana – continua Galli – stiamo concludendo il secondo stralcio dell’area polivalente: a breve saranno ultimati i lavori per la realizzazione dei sottoservizi e della pavimentazione della pista esterna. La terza e ultima parte del progetto riguarderà la creazione di un edificio di circa 200 metri quadrati che sarà poi a disposizione delle associazioni che su questa frazione, come nel resto del Comune, sono molto attive e che vogliamo restino un motore trainante della nostra comunità». Sempre a Marsiliana, frazione con il numero più alto di residenti dell’intero Comune, l’Amministrazione ha sistemato i tetti di due locali prima dell’Ente Maremma: i lavori, dal valore di circa 60mila euro, restituiranno altri due spazi che poi saranno dati in gestione ad associazioni o privati.

«A Manciano, altri 190mila euro saranno investiti nel Cassero e nell’edificio adiacente, i locali che ospitano l’ente comunale: i lavori riguarderanno tutti gli infissi che hanno problemi di infiltrazioni, e la riqualificazione degli interni – spiega l’assessore –. Abbiamo poi 360mila euro di fondi, ricavati anche da contributi esterni, per la sistemazione della cinta muraria del Cassero e di Saturnia e per il riposizionamento di un mosaico sempre nella frazione. Entro la fine del mandato vogliamo portare a termine il restyling delle vie del centro storico di Manciano: abbiamo già investito nel 2023 circa 550mila di risorse di bilancio, per tre vie, via Saffi, via Nicotera e via Trento, dove abbiamo riqualificato i sottoservizi, in collaborazione con Adf, e messo una nuova pavimentazione similare a quella che era presente prima. Manca ora una piccola parte che abbiamo in progetto di mettere in cantiere prossimamente. Un altro obiettivo, non semplice ma fondamentale da raggiungere, è la sistemazione della viabilità: questo Comune ha circa 500 chilometri di strade vicinali, percorsi che collegano le nostre campagne, ancora fortunatamente abitate, ai centri più grandi. Anche su questo fronte l’attenzione è alta». Per rispondere alle esigenze del settore dei Lavori pubblici, il Consiglio comunale ha approvato pochi giorni fa la convenzione con la Provincia di Grosseto per la stazione appaltante unica. «Una scelta necessaria per far sì che tutto quello che abbiamo in programma venga fatto andando ad alleggerire il lavoro dell’ufficio tecnico comunale, che ringrazio, impegnato oltre che sulle nuove opere sulla manutenzione ordinaria e su molti altri aspetti», conclude Galli.