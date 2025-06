Comune Orbetello promuove la 1° Serata dello sport con consegna del Leone d'Argento

Orbetello: Il 16 dicembre 2024 alle 18 l'auditorium di Orbetello ospiterà la prima “Serata dello sport”, evento promosso dall'assessorato allo sport del Comune lagunare, durante il quale sarà consegnato il tradizionale premio dello sport “Leone d'Argento”.





«E’ con grande piacere – spiega il consigliere delegato Ivan Poccia, a cui il sindaco ha di recente affidato anche la delega allo sport - che annuncio il ritorno del premio Leone d’argento, tradizionale premio dello sport lagunare che si divide in tre categorie: miglior atleta lagunare in Italia 2024, miglior atleta lagunare nel mondo 2024 e migliore società sportiva dell'anno. Ma la vera novità è la “Serata dello sport” che si terrà nell'auditorium di piazza della Repubblica il 16 dicembre, evento che darà una vetrina importante a tutte le società sportive di Orbetello che verranno ospitate sul palco, e avranno l’opportunità di far conoscere le loro iniziative e i loro risultati sportivi».

«La prima “Serata dello sport” - aggiunge Poccia – sarà un’occasione unica di avere tutte le nostre associazioni, che rappresentano migliaia di atleti di tutti gli sport e discipline, in una serata evento che le vede protagoniste insieme ai loro atleti. Visti i notevoli risultati che i nostri atleti raggiungono, non solo in giro per l’Italia, ma nel mondo, ho ritenuto che l'organizzazione di un evento apposito sia il giusto tributo per tutte le realtà associative che operano in ambito sportivo per l'importanza che rivestono, non solo nel dare lustro al nostro territorio entro e oltre i confini nazionali, ma anche in ambito sociale».





«I volontari delle associazioni sportive, infatti – sottolinea il consigliere - si adoperano, sacrificando il proprio tempo libero, permettendo ai nostri giovani di praticare sport e discipline, anche ad alti livelli, offrendo un modo sano e salutare di impiegare il tempo: una giusta alternativa agli ormai onnipresenti social e ai mondi dell'intrattenimento digitale. La serata sarà condotta da Paolo Mastracca, che ringrazio, e avrà una giuria d’eccellenza composta, tra gli altri, dal sindaco, Andrea Casamenti, dall’onorevole Fabrizio Rossi, dal giornalista sportivo, dottor Franco Ferretti e dalla delegata CONI per la provincia di Grosseto, avvocato Elisabetta Teodosio».

«Durante la serata – conclude Poccia - tutte le società sportive verranno invitate sul palco per illustrare le loro attività e i loro obiettivi, ricordando che, aldilà dei risultati raggiunti, ogni associazione svolge un ruolo fondamentale sul territorio ed è per questo che tutte le associazioni avranno il medesimo spazio. Inoltre sarà proiettato un video descrittivo che comprende tutte le associazioni e che anticiperà la premiazione vera e propria. Sarà assegnato, infine, il Leone d'argento che si divide in: premio atleta nel mondo; premio atleta in Italia e premio alla società dell’anno».