Lavori: Modifiche alla circolazione in via Ecuador

Grosseto: Da martedì 05 settembre fino e non oltre mercoledì 04 ottobre, in via Ecuador snc, corsia in uscita, verrà istituito il senso unico alternato, regolamentato dai movieri (nell'orario di lavoro) e a vista negli altri periodi (non lavorativi), al fine di consentire i lavori per la realizzazione di due accessi carrabili per ingresso ed uscita ad area di manovra e fermata autobus (area del centro commerciale Maremà) per una lunghezza di circa 20.00 m.l. con modifica del l'attuale marciapiede.



Inoltre, per lo stesso periodo, in via Ecuador snc, corsia in uscita, sul marciapiede interessato dai LAVORI SUINDICATI, per motivi di sicurezza, verrà installato il segnale recante la dicitura “ DIVIETO PASSAGGIO PEDONI “ ( fig. II.54 art. 117 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. ) - PEDONI SUL LATO OPPOSTO, vista la presenza di due attraversamenti pedonali ivi posti “ a monte e a valle” dell'area dei lavori, anche con l'ausilio di movieri.

Verrà comunque garantito l’accesso alle proprietà private esistenti. Al termine dei lavori la ditta esecutrice dovrà provvedere a quanto prescritto dall'Ufficio Manomissioni di Suolo Pubblico per l'esecuzione dei lavori di ripristino.