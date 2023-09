Attualità Lavori: Modifiche alla circolazione in Piazza Parri 2 settembre 2023

Grosseto: Da lunedì 04 settembre fino alle ore 24.00 di mercoledì 06 ottobre, in Piazza Parri lato casetta dell'acqua e parco giardino, tratto compreso dall'altezza del manufatto “casette dell'acqua” fino al marciapiede adiacente a Viale Uranio, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, al fine di consentire il posizionamento di alcune attività di spettacolo viaggiante.

Si precisa che la suddetta area potrà subire delle variazione nelle dimensioni, visto che le tre concessioni rilasciate hanno validità temporale diversa tra loro. Durante il periodo di validità dei divieti Piazza Parri, lato parco giardino, tratto compreso tra via Pirandello e l'altezza del manufatto “ casette dell'acqua” , è indicata come strada senza uscita con ingresso dal lato di via Pirandello. L'area verrà riaperta alla normale circolazione veicolare solamente dopo essere stata liberata dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione. Seguici





