Lavori di manutenzione sulla Dorsale Fiora, disagi nell'erogazione di acqua

Orbetello: Martedì 12 settembre verranno effettuati in contemporanea quattro interventi di manutenzione sulla condotta adduttrice DN300 denominata Dorsale Fiora in Loc. Scalabrelli nel Comune di Semproniano, Loc. Poggio Murella e Strada dei Cavallini nel Comune di Manciano e Loc. Lagaccioli nel Comune di Capalbio. Acquedotto del Fiora fa sapere che potrebbero verificarsi disservizi ed interruzione dell'erogazione idrica.

L’intervento avrà inizio alle ore 08:00 e terminerà alle ore 15:00; il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente entro le ore 20:30 dello stesso giorno.

L’interruzione interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nel Comune di Capalbio, Comune di Manciano, Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, Comune di Montalto di Castro.

Si precisa altresì che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Pertanto, il disservizio alle utenze presenterà uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, dipendente proprio da tale capacità. Durante l’intervento e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre, verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).