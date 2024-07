Laguna, il sindaco incontra gli assessori regionali Monni e Marras

"Richieste risorse per le operazioni di pulizia e smaltimento e ristori per pescatori e operatori turistici”

Orbetello: Dopo la richiesta di stato di emergenza regionale per la situazione della Laguna, a Orbetello sono arrivati l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, e l'assessore al turismo regionale, Leonardo Marras, che sono stati accolti dal primo cittadino Andrea Casamenti.

In vista della decisione della giunta regionale che si riunirà nel pomeriggio di oggi (lunedì 29 luglio) sulla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza richiesta dal sindaco di Orbetello, sono arrivati gli assessori regionali Monni e Marras a cui il primo cittadino lagunare ha avanzato delle richieste precise: “Ringraziamo molto i rappresentanti della giunta regionale per essere venuti in loco per rendersi conto della situazione – dice Casamenti – a loro abbiamo chiesto l'immediato accoglimento della nostra istanza per la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento immediato di risorse per aiutare il Comune a sostenere le spese inerenti la raccolta e lo smaltimento delle carcasse di pesce”.





In questo momento il maestrale spira sostenuto sulla Laguna e contribuisce al contenimento della situazione: “Per ora le attività intensive di pulizia stanno andando avanti regolarmente – aggiunge il sindaco - e la situazione, per il momento, è sotto controllo, ma con la Regione abbiamo lasciato un canale aperto nell'eventualità dovessimo avere bisogno di uomini e mezzi per intensificare ulteriormente le attività di raccolta e smaltimento. Ringraziamo gli operatori delle ditte per il grande lavoro che stanno facendo, i volontari del comitato della Croce Rossa Orbetello Costa d'Argento che stanno supportando gli interventi e gli uffici del Comune che stanno lavorando senza sosta per contenere la situazione”.

Un altro punto importante affrontato da Casamenti con i rappresentanti della Regione Toscana è stato quello dei ristori: “Agli assessori Monni e Marras – sottolinea il primo cittadino – di prevedere dei ristori per i pescatori, 54 famiglie orbetellane che hanno bisogno di sostegno immediato, e per gli operatori turistici colpiti in piena stagione e che hanno perso degli introiti”.

La stagione turistica, intanto, procede regolarmente: “Sui circa 35 km di spiagge del Comune di Orbetello – conclude il sindaco – un chilometro potrebbe essere interessato dal problema e non bisogna coinvolgere erroneamente la spiaggia della Feniglia. In questi giorni i giornali, particolarmente a livello nazionale, hanno confuso le sponde interne della Laguna con le spiagge e la zona Tagliata, che è oltre il promontorio di Ansedonia, con il tombolo della Feniglia. Le nostre spiagge principali, Giannella e Feniglia, sono balneabili e affollate di turisti, nessuna delle nostre spiagge è interessata da divieti di balneazione. La stagione sta procedendo bene e invitiamo i turisti a continuare a scegliere il nostro territorio”.