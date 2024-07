Laguna, il sindaco convoca il Coc in via precauzionale: «La situazione si è aggravata nella notte»

Approvato in giunta l'atto di indirizzo per la collocazione delle panne ad Ansedonia



Orbetello: «La situazione della Laguna si è aggravata nella notte, convocato il Coc in via precauzionale» il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che dopo una comunicazione social di prima mattina, fornisce aggiornamenti sulla situazione della Laguna.

«Da questa mattina (25 luglio) stiamo monitorando la Laguna, particolarmente in zona Ansedonia – sottolinea il primo cittadino - dopo l'aggravarsi della situazione durante la scorsa notte (tra il 24 e il 25 luglio). Sono in corso tutte le verifiche del caso e il presidente della Regione, Eugenio Giani, è stato tempestivamente avvisato e siamo in costante contatto telefonico».

Rapidissima, da parte del sindaco, la firma per la costituzione del Coc, centro operativo comunale, che si è riunito nel pomeriggio e, intanto, la giunta ha già approvato alcuni atti importanti «Sono state intanto approvate in giunta due delibere – spiega ancora Casamenti - la prima è un atto di indirizzo per la collocazione di panne di contenimento all'uscita del canale di Ansedonia volte a garantire il corretto deflusso dell'acqua della laguna in uscita, la seconda delibera stabilisce il finanziamento comunale di 80 mila euro per tale collocazione».

«Ci è arrivata inoltre – conclude il sindaco - la comunicazione ufficiale dello smaltimento da parte della ditta incaricata ieri del pesce morto quantificato in 130 kg. Oggi il quantitativo sta salendo in modo importante ed è attivo lo sgrigliatore ad Ansedonia, con la raccolta e smaltimento dell'eventuale pesce morto. Restiamo in stretto contatto con Regione Toscana».