Laguna, F Rossi (Fdi): “Chiesto presidente commissione sollecito iter istituzione Consorzio”

Orbetello: “Oggi durante i lavori dell’ottava Commissione Ambiente ho chiesto al presidente Mauro Rotelli di sollecitare il ministero dell’Ambiente al fine di completare l’iter burocratico per giungere ad una rapida approvazione in commissione, sede legislativa, dell’approvazione della legge istitutiva del Consorzio gestione della laguna di Orbetello”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e primo firmatario della proposta di legge in oggetto.



“Proprio in questi ultimi giorni, la laguna orbetellana sta subendo l’ennesima situazione dovuta alla mancanza d’ossigeno per via della forte ondata di caldo africano che sta colpendo il nostro territorio, provocando visibile ed estese macchie anossiche in tutto lo specchio d’acqua lagunare con conseguente moria di pesce. L’attuale Comitato scientifico è già a lavoro, effettuando opera di monitoraggio costante al fine di prevedere eventuali interventi. Pertanto, adesso più che mai è utile che venga approvata quanto prima la legge di istituzione del Consorzio di gestione della laguna di Orbetello, affinché una nuova ed efficace governance possa prevenire e gestire, e non rincorrere, situazioni come quella attuale”, conclude Fabrizio Rossi.