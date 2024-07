Ambiente Laguna di Orbetello: la situazione è in grave peggioramento 25 luglio 2024

Redazione

Orbetello: «La situazione si è aggravata durante la notte - dichiara il Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti -. Siamo ad Ansedonia allo sgrigliatore da stamattina. Firmerò a breve l'apertura del Coc e ho appena avvisato il Presidente della Regione Giani. Nelle prossime ore si terranno aggiornamenti continui».

