Laguna di Orbetello, Galletti (M5S): “Bene i ristori, ma serve un piano di prevenzione”

Firenze: In risposta all’interrogazione regionale sulla recente moria di pesci che ha colpito la laguna di Orbetello, Irene Galletti, Presidente del Gruppo M5S Toscana e consigliera regionale, ha espresso la necessità di agire con tempestività e visione a lungo termine per proteggere uno degli ecosistemi più delicati della Toscana.



"Accogliamo con favore l'annuncio di un impegno economico pari a 1 milione di euro da parte della Regione - ha dichiarato Galletti - con 650 mila euro destinati a ristori le attività economiche colpite. Tuttavia, è fondamentale che queste risorse siano erogate velocemente. Allo stesso tempo, occorre guardare oltre il breve termine e lavorare insieme per prevenire il ripetersi di tali crisi ecologiche".

La consigliera ha espresso alcune perplessità sulla nomina di un commissario da parte del Governo per la gestione dell’emergenza, sottolineando invece l’importanza di un approccio più partecipativo: "Credo che il coinvolgimento delle università toscane, del Consiglio Regionale e delle realtà rappresentative del territorio sia fondamentale. La complessità della laguna richiede competenze scientifiche multidisciplinari e una profonda conoscenza del contesto locale. Solo attraverso un lavoro sinergico e condiviso potremo sviluppare soluzioni sostenibili a lungo termine".

Nel suo intervento, Galletti ha sottolineato l'importanza della prevenzione come elemento centrale per contrastare le morie di pesci, un fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici globali, rischia di intensificarsi, e non solo a Orbetello. "È fondamentale agire in anticipo e adottare un approccio sistemico. I ristori sono un elemento positivo, ma rappresentano solo una risposta temporanea. L'obiettivo deve essere quello di governare il fenomeno e prevenire il suo ripetersi. Se questo sarà il piano della Giunta, saremo pronti a dare il nostro contributo" ha concluso la consigliera del Movimento 5 Stelle.