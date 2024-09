Laguna di Orbetello. Calenda: "Subito il commissariamento"

Orbetello: Il Sen. Carlo Calenda è intervenuto il 31 agosto ad una iniziativa organizzata da Azione Grosseto-Orbetello e dall’Associazione degli Amici di Ansedonia sui problemi della Laguna di Orbetello e dell’inquinamento delle acque intorno ad Ansedonia. Calenda ha detto molto chiaramente che il disastro ambientale che si è verificato questa estate è tale da mettere in pericolo sia la salute degli abitanti e dei turisti, sia l’economia dell’intera Costa d’Argento, per cui ci sono tutti i presupposti per chiedere un Commissariamento della gestione della Laguna: cosa che lui farà attraverso un’interrogazione parlamentare e un’interlocuzione diretta con il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il Senatore ha affermato con nettezza che nessuna gestione ordinaria, né con l’attuale accordo di programma tra Regione e Comune, né con l’ instituendo Consorzio, che vedrà la partecipazione del Ministero, potrà risolvere i problemi della Laguna, soprattutto a causa della scarsità delle risorse, ma anche per le lungaggini burocratiche, mentre in questo caso si tratta di operare con mezzi economici adeguati e in tempi rapidi. Le attività da svolgere sono in particolare quelle oggetto degli studi e delle progettazioni effettuati dal gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Lubello dell’Università di Firenze, commissionati dalla regione e finanziati dallo Stato con circa 400 mila euro, che Calenda ha invitato la Regione a pubblicare.



Per quanto riguarda l’inquinamento registrato in misura anomala nel mare intorno ad Ansedonia derivante da rifiuti umani, il Senatore si è impegnato ad incontrare, insieme ai rappresentanti di Ansedonia, i responsabili dell’Acquedotto del Fiora per la verifica dell’intero sistema di depurazione.

«Ringraziamo l’Associazione ADA, il Sig. Franco Bastanti, che ha messo a disposizione i locali del Ristorante “Da Vinicio” - dichiarano il Segretario Provinciale di Azione Francesco Grassi e il Coordinatore comunale di Azione Luca Aldi -, e tutti i numerosi partecipanti per la riuscita dell’evento».