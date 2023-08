La voce di Fabio Fiorenzani incanta Massa Marittima a Dilettando

Secondo e terzo posto per due esibizioni di ballo, mentre due di canto ottengono il premio Simpatia. La puntata su Toscana Tv il giorno di Ferragosto e su Siena TV sabato 20



Grosseto: Il cantante Fabio Fiorenzani sbanca Dilettando con Avis a Massa Marittima. E’ lui il vincitore della puntata ospitata nella città del Balestro e che andrà in onda martedì 15 agosto alle 21,30 su Toscana Tv e in replica il 16 alle 23,55 e su Siena Tv sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 alle ore 14.

Una piazza Garibaldi attenta e partecipe ha accolto, come accade da 15 anni, la trasmissione più frizzante e fresca dell’estate, di cui quest’anno si celebra il ventennale, grazie alla sezione Avis di Massa Marittima, anch’essa impegnata nelle celebrazioni del suo 75° anniversario. Interpretando in un modo personale “Il pescatore” di De André, Fiorenzani ha strappato per una manciata di voti la prima posizione al duo di sinchro latino, composto da Anita Volpi e Sara Romei, perfette nell’eseguire movimenti di Latin Stye con samba, rumba e cha cha cha. La medaglia di bronzo se l’è aggiudicata un’altra ballerina, la piccola Claudia Nocerino, follonichese di 8 anni che si è cimentata in una performance di Latin Style. Due i premi Simpatia per i quali, insieme alla Nocerino, si sono schiuse le porte della semifinale del 28 agosto a Castel del Piano. Si tratta della cantante di Prata, Rosy Porcu e del gruppo musicale de Gli Skapaccioni; la prima si è esibita con la celeberrima “Maledetta Primavera”, mentre la formazione composta da Alessandro Bonelli, Valentino Vignoli, Matteo Turacchi, Ranya Stacchini e Arianna Bonelli, ha proposto l’immortale “The house of the rising sun”.

“E’ stata una serata fantastica - ha commentato il presidente di Avis Massa Marittima, Roberto Cecchini - molto parteicipata che ci ha permesso di puntare l’attenzione sulla donazione di sangue e plasma, tanto che si sono iscritti cinque potenziali donatori. Oltre a Carlo Sestini, voglio ringraziare il Comune, la Società dei Terzieri e la Curia per la preziosa collaborazione.”

Tra il pubblico anche il cantante Erminio Sinni, che il 20 agosto offrirà un concerto gratuito al Teatro delle Rocce di Gavorrano e Gabriele Sbattella alias “L’uomo gatto” di Sarabanda, che ha presentato la sua nuovissima hit, “Stare insieme a te”.

“Come sempre Massa Marittima ci regala serate indimenticabili - è il commento di Carlo Sestini -. Come sempre sono grato al mio staff, composto da Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Orsola Vigorito, Marisa Lunghini, Samuele Cottini, Gianni Armonia, Loriano Bartalucci, Mario e Massimo Fontani, Silvia Bertini e dal service di Alberto Guazzi e Gianluca Rallo. Le esibizioni non premiate sono state quelle del duo di Karate Manuel Mangione e Diego Antonio Cozzolino, del duo di modern Francesca Correani e Carolina Fontana, del cantante LiLTank, del gruppo di hip hop composto da Anna Bertinelli, Gaia Magnani, Lorenzo Benini, Giulia Donati e Gjergi Meghi e dalla ballerina di musical Maria Rosa Saracco. Appuntamento con Dilettando la sera di Ferragosto su Toscana Tv”.