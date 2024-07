La tutela della biodiversità nell’Isola di Montecristo

Isola del Giglio: Le straordinarie eccellenze della più affascinante delle isole toscane saranno raccontate dal Presidente del Parco, Giampiero Sammuri. Attraverso le sue esperienze come biologo e i tanti progetti che il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha condotto nell’isola di Montecristo, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le meraviglie naturali di questo luogo unico. Montecristo, classificata come Riserva Naturale dello Stato e insignita del prestigioso Diploma Europeo delle Aree Protette, è un vero tesoro di biodiversità e storia per questo è la più tutelata delle Isole dell’Arcipelago Toscano dove possono accedere solo 2000 persone l’anno.



Il ritrovo è fissato per le ore 21:30 presso l'hotel La Guardia a Giglio Porto. La durata dell'incontro sarà di un'ora e mezza e la partecipazione è libera. L’evento rientra nelle iniziative del Festival “La Natura al Centro”, che si svolge fino a settembre sull’isole d’Elba, Capraia e Giglio, per condividere con i cittadini alcune azioni messe in campo dal Parco in termini di conservazione della Natura Il Festival propone conferenze, passeggiate e laboratori per incontrare gli esperti che studiano la Natura dell'area protetta nell’Arcipelago Toscano.

Per ulteriori informazioni, contattare la Pro Loco Giglio al numero 0564 - 809400.

foto R.Ridi isola giglio