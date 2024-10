La storia della Viola raccontata dalle curiosità statistiche e dai record

Era il 1926 quando il marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano fondò l’Associazione Calcio Firenze, oggi conosciuta come Fiorentina. Nei suoi cento anni di storia la Viola è entrata di diritto nel palinsesto delle scommesse sportive di Serie A raggiungendo numerosi traguardi e affidando il suo destino ai calciatori più forti al mondo. Tra record e statistiche positive, la Fiorentina può vantare nel palmarès scudetti e titoli UEFA, oltre ad altre competizioni nazionali vinte, di cui ogni anno è sempre protagonista.



Raccontare la storia della Fiorentina attraverso i suoi successi e protagonisti è davvero entusiasmante, sia per i tifosi che per gli appassionati di calcio e tutti coloro che amano i pronostici di Serie A, competizione, che ogni anno si afferma come una delle più spettacolari e seguite al mondo.

Quanti sono i trofei e gli scudetti vinti dalla Viola?

Ci sono 2 scudetti nel palmares della Fiorentina vinti nel 1956 e nel 1969, inoltre, la VIola può vantare 6 Coppe Italia, 3 campionati di Serie B vinti e una Supercoppa Italiana vinta nel 1996.

La Viola in Europa: vittorie e trionfi sfiorati

Tra i record della Fiorentina più emozionanti c’è quello del 1957, quando la Viola fu la prima squadra italiana a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, persa 2 - 0.

Nel 1961 la Fiorentina vinse la Coppa delle Coppe e nella neonata Conference League la Viola è arrivata in finale nel 2023 e nel 2024, perdendo rispettivamente contro il West Ham e l’Olympiacos.

Calciatori della Fiorentina con più gol e più presenze nella storia del club

Ci sono tantissimi campioni che hanno scritto la storia del calcio indossando la divisa viola, uno di questi è Giancarlo Antognoni, che vanta il record di presenze ufficiali nella Fiorentina a quota 429 match di cui 341 in Serie A.

I due bomber più forti della Viola, che hanno segnato più reti nella storia del club in gare ufficiali, sono Kurt Hamrin e Gabriel Omar Batistuta. Entrambi dominano le statistiche all time rispettivamente con 208 e 207 reti.

La curiosità nelle curiosità è che se andiamo ad analizzare la classifica dei gol in Serie A, Batistuta raggiunge quota 152 e supera di 1 gol Hamrin con 151 reti nella massima categoria.

La Viola è nella top 5 della classifica all time per punti guadagnati in Serie A

Nella classifica perpetua della Serie A la Fiorentina è al quinto posto per punti messi in cassaforte durante la sua permanenza nella massima categoria. Sono oltre 4300 i punti guadagnati nelle prime 2923 gare, che vantano una buona media di 1153 vittorie e 891 pareggi.

La Fiorentina in Serie A, B e C

Anche se la Viola ha giocato in ogni categoria di calcio resta tra le squadre più presenti in Serie A con 87 partecipazioni, mentre solo 7 sono i campionati di Serie B. Soltanto una la presenza nel campionato di Serie C nella stagione 2002 - 2003.

Giovanni Galli e il suo personale record di clean sheet

Il più grande portiere di tutti i tempi che ha vestito la maglia Viola è Giovanni Galli, che dal 41esimo minuto della giornata 28 di Serie A 1983/1984 fino al 52esimo minuto della quinta giornata della stagione successiva, ha mantenuto la sua porta inviolata per 641 minuti consecutivi.

Cinema Viola

Non potevano mancare le piccole curiosità sulle pellicole dedicate al calcio dove la Fiorentina entra in scena, a partire da “L’allenatore nel pallone” di Banfi fino a “Eccezzziunale… veramente” di Abatantuono, non mancano anche altre commedie in cui il cinema Viola è impresso sulla pellicola. “Il tifoso, l’arbitro e il calciatore” con Pippo Franco e Alvaro Vitali, ma anche “Mezzo destro, mezzo sinistro” con Gigi e Andrea sono tra questi film.