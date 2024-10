Calcio: Alla Fondazione Meyer Onlus il ricavato del terzo Memorial “Alessandro Liberti”

Lazio e Perugia tra le squadre scese in campo al torneo della Pro soccer lab, che ha visto quasi mille persone partecipare alla festa



Castiglione della Pescaia: A vincere il terzo torneo “Memorial Alessandro Liberti”, che ha visto anche la partecipazione di squadre giovanili professionistiche come Lazio e Perugia, sono state ancora una volta la solidarietà e la partecipazione, grazie alle quali sono state devolute circa mille euro alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer Onlus. Un piccolo ma sentito omaggio che la società della presidente Benedetta Mazzini ha voluto fare in ricordo del nipote scomparso cinque anni fa.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare con il sorriso e tanta passione – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – un torneo che ha visto la partecipazione di tante squadre e tantissime persone coinvolte tra genitori, ragazzi, staff tecnici e volontari. È stata un’edizione bellissima, forse una delle più belle, con squadre di alto livello e una netta crescita per la manifestazione rispetto agli scorsi anni. Siamo contenti di poter dare il nostro piccolo contributo all’Ospedale Meyer e ci tengo a ringraziare anche chi si è messo a disposizione della società, aiutandoci e supportandoci, come ad esempio il Cartoon planet di Grosseto che ci ha regalato l’arco all’entrata del centro sportivo con tutti i pallonicini, o ancora il fotografo Luca Maria Lucini che ci ha regalato per l’evento la sua professionalità e i suoi scatti. E poi tutti i nostri tecnici, dirigenti e volontari che si sono messi a disposizione senza mai fermarsi. Grazie davvero a tutti”.

A vincere il torneo, riservato alla categoria Esordienti secondo anno under 13, è stata la Lazio che ha battuto in finale il Perugia con il punteggio di 4-0. Oltre alla Lazio e alla Pro soccer lab, hanno partecipato al torneo anche il Perugia, l’Arezzo, il Follonica Gavorrano, la Poggibonsese, il Venturina e la Romulea. Tra i premi assegnati anche quello per il miglior giocatore, andato a Luigi Damiani della Lazio, per il capocannoniere del torneo, vinto da Gabriele Fabbi del Perugia, per il miglior portiere, vinto da Cesare Martini della Pro soccer lab e, infine, il premio più colorato per la miglior tifoseria che è stato conquistato dai genitori e dai supporter della Lazio.

Per informazioni sui prossimi tornei, sulle attività della società e sugli allenamenti che si terranno a Grosseto sui campi della Csen alla Cittadella dello studente e a Castiglione al centro sportivo Casamorino, è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.