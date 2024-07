La storia del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia in un libro

Martedì 30 luglio alle 21:30 in Piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia la presentazione



Castiglione della Pescaia: Il Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia è una delle tradizioni remiere più antiche ed affascinanti del territorio. Un evento che affonda le radici nel lontano passato e rappresenta la celebrazione della cultura marinaresca e della competizione tra gli antichi rioni del piccolo borgo. Giancarlo Farnetani ed Enrico Giovannelli ne hanno fatto un libro, "La grande storia del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia", che ripercorre la nascita e l'evoluzione di questa competizione remiera che ogni anno si disputa su imbarcazioni tradizionali e fa rivivere, fra cittadini, appassionati e turisti, le emozioni delle feste di paese di un tempo.

Perché il Palio Marinaro per Castiglione della Pescaia non è solo una gara sportiva, è un'occasione per celebrare la storia, le tradizioni e l'orgoglio della comunità locale.

«Realizzare opere letterarie che descrivono il nostro territorio e le sue peculiarità - afferma la Sindaca Elena Nappi - è sempre stato un impegno importante durante tutti i miei anni da amministratrice perché la cultura non è un vezzo inutile, ma un tesoro imprescindibile da promuovere e tutelare per elevare la nostra comunità e conservare il nostro passato. Per questo, nel momento del mio insediamento come prima cittadina, abbiamo deciso di dar vita ad una trilogia di raccolte sulle tradizioni popolari di Castiglione della Pescaia, inaugurata nel 2022 con la storia del palio dei ciuchi di Vetulonia, portata avanti oggi da quella sul palio marinaro castiglionese e che si concluderà con il racconto sul gioco della Palla Eh!. Un grande lavoro che coinvolge una comunità intera facendoci ritrovare valori e ricordi che diventano indelebili stampati sulla carta».

«Scrivere un libro sul Palio marinaro di Castiglione è stato come fare un tuffo nel passato e scoprire tanti aneddoti e curiosità, non solo legate alla gara, ma anche alla crescita del paese – spiegano gli autori Giancarlo Farnetani e Enrico Giovannelli –. Materialmente è stato un grande lavoro di ricostruzione storica, con centinaia di foto donate da tante famiglie, che ringraziamo così come l'architetto Pietro Pettini e Maurizio Bartolini per i contributi che hanno impreziosito questo volume, documenti inediti, e tante testimonianze dei protagonisti che arricchiscono certamente l’appartenenza e il legame con tutta la cittadinanza. Crediamo, anche a nome di tutto il comitato, e di chi ha contribuito alla realizzazione del libro, di aver dato uno spaccato della nostra tradizione, anche per far conoscere alle nuove generazioni cosa significa davvero il Palio marinaro».

«Quando sono stata eletta – dichiara Jessica Biancalani, Consigliere delegata alla valorizzazione delle tradizioni popolari – uno dei miei primi sogni era quello di fare ripartire il Palio marinaro dopo la pandemia e renderlo sempre più attrattivo, ed è proprio per questo che con il Sindaco abbiamo "inventato" la delega alle tradizioni popolari. Il palio marinaro è parte della storia del nostro paese e anche della mia famiglia dato che ho avuto uno zio che è stato caporione della Portaccia per molti anni. Riuscire a mettere insieme così tante testimonianze, foto e ricordi è stato un fantastico regalo per tutti i castiglionesi appassionati di Palio. Questo libro, sono convinta, entrerà nelle case di tutti noi! Ringrazio Giancarlo Farnetani e tutto il direttivo per aver portato a termine questa idea».

Martedì 30 luglio alle 21:30 in Piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia la presentazione del libro. Partecipano il Sindaco Elena Nappi, i curatori Giancarlo Farnetani ed Enrico Giovannelli, l'editore Mario Papalini. Saranno presenti i componenti del direttivo dell'ASD Palio Marinaro.