La “Stefano Riva Academy” di Elettromar premia gli studenti-apprendisti

Confindustria: «Best practice che offre una risposta immediata al mercato del lavoro»



Follonica: La seconda edizione del progetto “Stefano Riva Academy” di Elettromar si è conclusa con la premiazione degli studenti che hanno partecipato al percorso di “training on the job” durato un anno. L'academy – promossa da Elettromar e realizzata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Ali, l’associazione Pratika e con il patrocinio della Regione Toscana – è un modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro in cui le istituzioni scolastiche e aziende collaborano per il percorso formativo dei ragazzi. E al termine del corso di “Tecnico dell’automazione dei processi produttivi” è stato rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore Ifts, riconosciuto a livello europeo, con la possibilità di proseguire gli studi nel corso universitario corrispondente attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari maturati.





«La seconda edizione dell’academy – dichiara Andrea Fratoni, dirigente di Elettromar – ha portato ottimi risultati sia in termini di performance degli studenti che in termini di inserimento in azienda. I ragazzi infatti hanno avuto l’opportunità di continuare il percorso in Elettromar e ad oggi sono impegnati in vari settori di attività in Italia e all’estero. La premiazione è stato un momento di scambio e di condivisione tra giovani, azienda, istituzioni e tutti gli altri attori coinvolti nel percorso, che collaborano in modo virtuoso al futuro delle nuove generazioni. Con queste iniziative Elettromar rinnova il suo impegno sul tema della formazione giovanile e del forte legame con il territorio».

I partecipanti alla seconda edizione sono stati premiati nella sede di Elettromar a Follonica. «Progetti come la “Stefano Riva Academy” di Elettromar – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – sono da considerare una best practice per un'azienda, perché si tratta di un'attività formativa utile a fornire una risposta immediata alla cronica carenza di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Investire nella formazione è sempre la migliore strategia per affrontare e vincere le sfide dell'occupazione, per questo l'iniziativa di Elettromar merita un plauso speciale. E ci auguriamo che possa essere da esempio per tanti imprenditori».

Nelle foto: la premiazione degli studenti-apprendisti nella sede di Elettromar