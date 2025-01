La Scuola d'Infanzia di via Marche vincitrice del "L'Albero di Natale più Social"

di Tìndara Rasi

Grosseto: Il contest relativo agli alberi di Natale delle scuole grossetane che la direzione commerciale del Centro Aurelia Antica di Grosseto ha voluto esporre in galleria, ha previsto due distinti momenti finali. Una iniziale premiazione è stata effettuata pochi giorni prima di Natale a cura di una giuria tecnica del centro commerciale stesso. In seconda istanza, tutti gli alberi sono stati fotografati e inseriti sulla pagina Facebook "Aurelia Antica Shopping Center". Da regolamento, a mezzanotte del 10 gennaio la foto con relativo albero di Natale scolastico con più LIKE a chiusura dei conteggi, avrebbe conquistato il premio del secondo round.

Il contest è stato vinto dalla Scuola d'Infanzia di via Marche, appartenente all'Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi”, guidato dalla Dirigente Barbara Bernardini. La tematica dell'albero natalizio è risultata estremamente significativa per i votanti social. Le docenti hanno spiegato che sono state utilizzate quattro tipologie di tecniche e materiali diversi per decorarlo a tema "mani": cartoncini-origami, manipolazione e intaglio di das, pittura polimaterica e infine interattività. L'albero è stato infatti corredato anche di QRcode esplicativi e di biglietti 3D elaborati dai bimbi con azioni che riguardavano gesti gentili e solidaristici. La frase motivazionale, riportata nella grande stella-puntale eseguita con le stampe delle manine degli alunni, recita "Con le mani solo cose belle!", in un'ottica di sensibilizzazione contro la tematica della violenza di ogni tipo. Dopo la vincita degli altri istituti partecipanti, in un'equa e giubilare condivisione di premi-dono, anche i bambini di via Marche hanno quindi ricevuto il loro meritato riconoscimento per l’attività svolta. Una giovane utente ha sintetizzato perfettamente sia l'azione sinergica di alunni, docenti e famiglie supporter per l'allestimento dell'albero e la partecipazione al contest, sia la tematica di grande spessore scelta per partecipare, con la citazione del testo di una canzone di Mattia Civico: "Le mie mani con le tue possono fare meraviglie, possono stringere, possono dare da mangiare, perdonare e costruire cattedrali".