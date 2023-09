La scrittrice grossetana Irene Blundo al Pisa Book Festival con il suo nuovo romanzo

Grosseto: La scrittrice grossetana Irene Blundo, con il suo nuovo romanzo “Giallo Antartide” (Effigi edizioni), arriva al Pisa Book Festival. Il salone dell’editoria indipendente, che quest’anno è dedicato alle donne, si svolgerà da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre agli Arsenali Repubblicani di Pisa. L’ingresso alla ventunesima edizione del festival è gratuito. Gli incontri e le presentazioni si terranno al Fortilizio e al Museo delle Navi Antiche. Il libro “Giallo Antartide” sarà presentato sabato 30 settembre alle 16 al Fortilizio, di fronte agli Arsenali Repubblicani, dalla giornalista Francesca Franceschi.







È un thriller psicologico ambientato in un paesaggio simbolo di libertà assoluta, il Polo Sud, che però si trasforma in una prigione per la protagonista, la biologa Kate. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri, genera ostilità nei suoi confronti. Kate, però, può contare su un'alleata: Ilaria, sua compagna di studi universitari. Ma la loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente che già crea difficoltà di adattamento a clima estremo, cibi per la maggior parte non freschi, lontananza da casa, assenza di privacy e svaghi. L'unico momento di evasione e relax per Kate è rappresentato dalla lettura. Piacere ostacolato in maniera subdola dal capo spedizione, James Osmond. Sulle difficoltà relazionali e su un gioco di letture nella lettura si articola il romanzo pubblicato questa primavera.

Irene Blundo è giornalista e scrittrice. Nel 2019 a Pisa le è stato assegnato il Premio Europa. “Giallo Antartide” è il suo terzo romanzo. Dopo una lunga esperienza nella carta stampata, collabora con riviste e web magazine, si occupa di uffici stampa in ambito culturale. È responsabile della comunicazione per la Fondazione Luciano Bianciardi.

La giornalista Francesca Franceschi, dopo varie esperienze in carta stampata e comunicazione istituzionale, con specializzazioni anche in ambito scientifico, collabora oggi con testate locali e nazionali ed è responsabile dell’ufficio stampa di Cna Pisa. Da oltre tre anni è autrice e conduttrice di programmi televisivi su 50 Canale.