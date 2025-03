La “rivoluzione digitale” dei biglietti in Toscana premiata a Londra

Firenze: Il sistema di bigliettazione regionale introdotto da “at” ha ricevuto il premio “highly commended” ai Transport Ticketing Awards 2025 di Londra come "Miglior Sistema di Bigliettazione Smart” (categoria tra 200 mila e 1 milione di viaggio giornalieri).

Il premio riconosce il sistema di bigliettazione toscano, sviluppato insieme al partner tecnologico Kuba, come uno dei più avanzati a livello internazionale. Tra le funzionalità innovative del sistema vale la pena ricordare la dematerializzazione delle tessere abbonamento grazie all’uso del codice fiscale come codice identificativo. Questa innovazione ha permesso di risparmiare oltre 2 milioni di tessere di plastica dal 1° novembre 2021. Gli utenti viaggiano con la propria tessera sanitaria.

I canali di vendita digitali Web e App consentono agli utenti di registrarsi ed acquistare 24 ore su 24.

La partnership con una rete di oltre 3.000 rivendite fisiche ha permesso di “accendere” il sistema regionale in un solo giorno (1° novembre 2021) unificando di fatto per i clienti i diversi sistemi che esistevano in Toscana.

La più recente delle innovazioni introdotte riguarda il pagamento a bordo con carte bancarie contactless, smartphone o smartwatch, per cui non è più necessario acquistare il biglietto prima del viaggio, ma basta salire a bordo e pagare contactless (sistema “Tip Tap”).

“L’obiettivo che ha ispirato la progettualità legata alla bigliettazione era quello di semplificare l’accesso al trasporto pubblico sull’intera rete degli autobus della Toscana – commenta Andrea Buonomini, Direttore Commerciale e Tecnologia Utente di Autolinee Toscane – soprattutto per incentivare l’uso del servizio pubblico di trasporto, rendendo i viaggi più affidabili, rapidi e accessibili; nonché ridurre i rifiuti creati da tessere di plastica e biglietti cartacei. Siamo andati nella direzione di un sistema di biglietteria unificato con un'esperienza cliente semplice su tutta la nostra vasta rete, consentendo ai viaggiatori di utilizzare gli strumenti già in possesso, come appunto la tessera sanitaria, o le carte bancarie contactless che consentono di salire a bordo, fare tap e viaggiare”.

Il sistema è configurato per essere compatibile con la complessa politica tariffaria della rete di autobus della Toscana, composta da linee a tariffa fissa e linee a tariffa origine-destinazione con oltre 2.000 diverse tariffe. Il dispiegamento del sistema “Tip Tap” è oggi il più esteso in Europa, è presente in tutti 273 comuni della Toscana, ed è realizzato grazie alla presenza di oltre 6 mila validatori installati sui mezzi di at.