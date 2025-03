Il futuro dell’Università in Italia: incontro a Palazzo Strozzi sui problemi e le politiche

Firenze: Il 18 marzo, la Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore organizza a Firenze un workshop per approfondire diversi problemi dell’Università: la libertà accademica e il ruolo dell’Università, l’esodo dei laureati italiani e l'incertezza sui finanziamenti, il problema del precariato e le politiche attuali. L’incontro è aperto al pubblico e si potrà seguire online.

Qual è il futuro dell’Università italiana? In un contesto internazionale segnato da attacchi alla libertà accademica, l’Italia registra un indebolimento del sistema universitario pubblico. Analisi aggiornate sui cambiamenti in corso saranno presentate al workshop “Il futuro dell’Università in Italia” che si tiene il 18 marzo 2025 dalle 10.00 alle 13.30 a Firenze, a Palazzo Strozzi, nella sede della Classe di scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore.

Il workshop farà il punto su molte questioni critiche aperte in ambito universitario: il ruolo del sapere e della libertà di ricerca, l’emigrazione di laureati e ricercatori italiani verso paesi che offrono maggiori opportunità, le politiche sull’università e la ricerca, la problematica espansione delle università telematiche private, il ridimensionamento dei finanziamenti, la situazione di docenti e ricercatori, il problema del precariato, l’incertezza istituzionale su molti aspetti del sistema.

Contributi specifici verranno da un folto gruppo di relatori: Luigi Ambrosio, Direttore della Scuola Normale (L’esperienza del Tavolo tecnico sulla ricerca fondamentale del 2022); Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per stranieri di Siena (Università libera o sotto controllo?); Donatella della Porta, Scuola Normale (Il valore della libertà accademica); Luca Paolazzi, Fondazione Nord-Est (L’emigrazione dei laureati italiani); Mario Pianta, Istituto Ciampi, Scuola Normale Superiore (Il ridimensionamento dell’università in Italia); Lorenzo Zamponi, Scuola Normale (Il precariato nell’università italiana); Daniela Chironi, Scuola Normale (Le prospettive di ricercatori e ricercatrici: l’esperienza alla Scuola Normale Superiore); Maria Luisa Meneghetti, Accademia dei lincei, Commissione Università (Il problema delle Università telematiche private); Luigi Burroni, Università di Firenze, delegato alle relazioni sindacali (Università e sviluppo in Italia).

L’incontro è aperto al pubblico e potrà essere seguito in streaming su TEAMS al seguente link: https://shorturl.at/bsQSP