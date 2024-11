La rassegna Scriabin Concert Series presenta Gabriele Laura

Grosseto: Sabato 9 novembre il pianoforte è affidato a Gabriele Laura che si esibirà alle 17.30 in un recital che prevede l’esecuzione della “Piano Sonata in La Maggiore” di Beethoven, “Allegro op. 8” di Schumann, “Variazione su Tema di Corelli Opera 42” di Rachmaninov e “Miroirs: Alborada del Gracioso” di Ravel. L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato con il Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Il biglietto dà la possibilità di accedere al museo anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974. Per ringraziare i sostenitori della rassegna sarà dato loro il diritto di prelazione sull’acquisto del biglietto che potrà essere comprato tre giorni prima del concerto, il mercoledì. Dal giovedì al sabato sarà dato spazio agli altri spettatori.





Gabriele Laura, classe 1999, inizia a studiare pianoforte all’età di sei anni nella sua città natale, Palermo. Si diploma al conservatorio “A.Scarlatti” a pieni voti e con menzione d’onore nel 2012. Numerosi sono i recital che presenta, uno alla Rai di Palermo, altri in importanti teatri. Ottiene il primo premio in concorsi nazionali e internazionali, come l’Amigdala International Music Competition e l’International Piano Competition “Città di Minerbio”. Nel 2015 vince la 2° edizione del concorso “Crescendo: giovani talenti della classica" grazie al quale si esibisce al Teatro Politeama “Giuseppe Garibaldi” di Palermo. Nel 2017, il primo premio per il “London Prize Virtuoso” gli permette di suonare nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra. Gabriele Laura collabora assiduamente con l'Orchestra sinfonica siciliana e dal 2016 è stato il pianista dell’Orchestra sinfonica giovanile Siciliana. Nel 2019 è stato insignito dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando della Tessera preziosa del mosaico di Palermo.