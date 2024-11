Anci Toscana: Nappi nominata Responsabile Articolazione Politiche del mare e promozione della Costa

Castiglione della Pescaia: Il Sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi è stata nominata Responsabile dell'articolazione tematica "Politiche del mare e promozione della costa" di Anci Toscana, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Le nomine delle Articolazioni tematiche e progetti speciali sono state condivise dalla presidente Susanna Cenni nel corso dell'ultima seduta del Comitato Direttivo sulla base delle esperienze e competenze specifiche.

«Esprimo grande soddisfazione per la nomina ricevuta - dichiara la sindaca Elena Nappi - che gratifica l’impegno ed il lavoro costante che da anni la mia amministrazione porta avanti per la tutela e la valorizzazione di un bene primario come il nostro mare e la sua costa. Siamo il primo comune della costa toscana per presenze turistiche e per questo facciamo parte del G20 delle Spiagge, guidiamo la battaglia a difesa dell’erosione costiera e della salvaguardia ambientale della nostra duna, abbiamo legato l’alta qualità dei servizi offerti alla sostenibilità ambientale con il plastic free e le tante certificazioni riconosciute in Italia e all’estero per la loro eccellenza: ogni attività svolta incentiva e sostiene la blue economy».

Un riconoscimento importante per Castiglione della Pescaia. Il ruolo di Anci è quello di perseguire e consolidare l'autonomia istituzionale ed organizzativa dei singoli Comuni nell'ambito della società toscana, e le Articolazioni tematiche vi svolgono specifici compiti operativi e propositivi.

«Questo nuovo impegno - conclude la prima cittadina - sarà una nuova sfida da attuare a livello regionale, considerando che le politiche del mare e la promozione della costa sono obiettivi strategici per un comune come Castiglione della Pescaia che vive soprattutto di turismo balneare ma che vuol creare un indotto che ruota su essi anche per i periodi fuori dalla stagione. Ciò può essere pensato per tutta la costa toscana che ha grandi potenzialità e margini di crescita per essere sempre più attrattiva».