Hockey A1, Il Circolo Pattinatori di scena sulla posta di Biassono contro il Monza

Grosseto: Non si è ancora spenta l'eco per la straordinaria affermazione nel derby di mercoledì scorso con il Follonica, che il Circolo Pattinatori Grosseto è chiamato a tornare in pista per misurarsi, sabato alle 20,45 sulla pista di Biassono, contro il Teamservicecar Monza. Per la formazione maremmana, una delle cinque che ancora imbattute, con il successo sui ragazzi di Massimo Mariotti sono saliti al quinto posto con sei punti, quello in Lombardia è un impegno da prendere decisamente con le molle, visto che la compagine brianzola ha fatto registrare una buona partenza.

«Il Monza è una squadra giovane - dice l'allenatore del C.P., Massimo Mariotti - ha giocatori che corrono, hanno tecnica e che possono contare su una pista nella quale è sinceramente difficile giocare. Il parquet per i giocatori argentini è da sempre un po' complicato, perché loro sono abituati ad avere il campo in piastrelle come abbiamo in via Mercurio.

La bella vittoria di mercoledì – prosegue Mariotti - ci dà un po' più di tranquillità, un po’ più di respiro, ma non cambia nulla nei nostri programmi e nella nostra idea di campionato: noi vogliamo salvarci il prima possibile, ma dobbiamo continuare a giocare con l'intensità, la grinta, che ci ha permesso di superare una grande formazione come il Follonica. Dobbiamo vivere alla giornata cercando di dosare le nostre energie, perché mercoledì saremo attesi ad un altro derby impegnativo, casalingo, contro il Cgc Viareggio».

Quello di sabato per Saavedra e compagni è l’ennesimo esame di maturità, per vedere se la squadra può ambire alle posizioni di medio alta classifica. Prestazioni convincenti come il primo tempo di mercoledì, ma anche la determinazione di giocatori d’esperienza come Pablo Saavedra (miglior realizzatore del campionato di serie A1, con 9 reti), Gaston De Oro e Stefano Paghi, insieme alla crescita dei nuovi arrivati, possono far sognare gli appassionati, che in occasione del derby hanno gremito l’impianto in ogni ordine di posti, in un piazzamento in linea con le ultime stagioni.

Circolo Pattinatori e Monza si affrontano per diciottesima volta in serie A1: dieci finora le vittorie del Grosseto, due i pareggi e sei vittorie dei brianzoli. L’organico dei biancorossi è al completo: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.