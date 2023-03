La Rai con “Linea bianca” al 4° Stormo

Grosseto: Le telecamere della Rai approderanno al 4° Stormo Caccia per realizzare un servizio da mandare in onda su Raiuno e Rai Italia, in occasione dell’ultima puntata di “Linea Bianca” in programma per il prossimo sabato 25 marzo 2023 alle ore 14.00.



“Una formazione di volo può essere associata idealmente ad una cordata di alpinisti, il leader è il capo cordata che si fida dei propri gregari e con i quali ha studiato e pianificato la via e la rotta da seguire”.

Il giornalista conduttore, Massimiliano Ossini, racconterà la Difesa Aerea quale compito primario dell’Aeronautica Militare. Lo farà ripercorrendo i 100 anni dell’AM che saranno celebrati il prossimo 28 marzo. La Forza Armata ha organizzato una serie di iniziative disponibili sul sito www.aeronautica.difesa.it; tra queste gli “Open Day” che interesseranno tutti i reparti dell’Arma Azzurra e, quindi, anche il 4° Stormo che aprirà i propri cancelli a tutti i cittadini martedì 28 marzo dalle 10:00 alle 17:30.