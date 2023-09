La PGR ha presentato l'annata sportiva 2023/24

Al Palaustria di Grosseto presentate la prima squadra e le giovanili della PGR, le squadre della biancorossa con gli Staff. Per una stagione fatta di impegno, passione e determinazione



Grosseto: “Forza ragazzi: passione, determinazione, impegno!” È stata la consegna di Luca Giannini, presidente della PGR, ai giocatori della prima squadra e delle giovanili, fino si ragazzini della Biancorossa che sabato pomeriggio si sono ritrovati al PalAustria per la presentazione ufficiale della stagione agonistica 2023/24. Sugli spalti le famiglie, mentre le squadre, ad iniziare dai piccoli che iniziano il minibasket fino ad arrivare alla prima squadra della PGR sono entrati sul playground dal tunnel, insieme ai coach e ai dirigenti, e hanno disegnato sul pavimento la scritta PGR. Una vera coreografia curata nei minimi dettagli mentre la presentazione di squadre e dirigenti è stata affidata a Lorenzo Massai e il supporto determinante dello staff MammeNoLimits.





“Abbiamo pensato di organizzare una presentazione che fosse davvero un momento di festa perché lo sport, è il basket in particolare, è entusiasmo, passione e festa - commenta il presidente Luca Giannini - La PGR, insieme alla Biancorossa, è pronta ad affrontare la stagione che si apre, che è frutto di un lavoro approfondito, portato avanti nel corso dell’estate. Non ci nascondiamo: con la prima squadra puntiamo ai playoff mentre con le giovanili vogliamo rafforzare l’impostazione che ci ha già garantito buoni risultati: lavoro sodo negli allenamenti, buon gioco nelle partite per far emergere, accanto ai singoli, il basket come gioco di squadra. Siamo convinti che l’entusiasmo che abbiamo visto sabato sarà il leitmotiv che farà da presupposto al lavoro di ognuno”.