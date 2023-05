Sport La Nursing Up Grosseto vince il Torneo Nazionale Infermieri di Calcio a 5 30 maggio 2023

Redazione Grosseto: La squadra Nursing Up Grosseto ha vinto il Torneo Nazionale Infermieri di calcio a 5 tenutosi a Ostia dal 25 al 28 maggio.

Per la squadra maremmana era la seconda partecipazione, veniva da un buon 4° posto nell'edizione Pisana del 2022. Quest'anno, alla settima edizione del torneo Nightingoal, disputato al Camping Roma capitol di Ostia, gli infermieri di Grosseto targati Nursing up sono riusciti ad aggiudicarsi l'edizione più affollata di sempre.

15 squadre di infermieri venute da tutta italia, nella prima fase, nel girone formato da Brescia (terza classificata l'anno scorso) Milano, Roma Umberto I e Bari, la squadra di Grosseto si è qualificata alle fasi finali come prima classificata. Quindi la semifinale con Pavia vinta 2a0 e la finale contro Nocera Inferiore, una sorta di rivincita poiché battuti l'anno scorso proprio da loro in semifinale. Risultato finale, un netto 6a1 grazie alle reti di Raito, Prisco2, Biele2 e Pastore.

La squadra allenata da Pietro Giuliano e fondata da Marco Orlandella e Michele Mazzella ha portato a casa un trofeo davvero prestigioso, oltre al trofeo di 1° classificata, si porta a casa anche il trofeo di miglior difensore del torneo vinto da Simone Nykieforuk il più giovane responsabile infermieristico della ASL sud est Toscana.



I calciatori della squadra Nursing Up Grosseto: Pasquale Mangione, Riccardo Di Rocco, Gianluca Bini, Ivan Biele, Simone Nykieforuk, Pietro Giuliano (C), Simone Raito, Michele Mazzella, Raffaele Prisco, Marco Orlandella, Tomek Ovi, Salvatore Pastore.





