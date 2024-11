La Nazionale Italiana Macellai al lavoro per la WBC-Parigi 2025

In casa NIM(Nazionale Italiana Macellai) fervono i preparativi per la sfida mondiale delle olimpiadi della carne. Dal presidente alle nuove giovani leve, tutti in allenamento serrato per puntare al podio.

Grosseto: Le Olimpiadi della carne si terranno nel marzo 2025 a Parigi e la sfida della World Butchers' Challenge 2025 è sempre più vicina. E la Nazionale Italiana Macellai (NIM) si sta concentrando sugli allenamenti per farsi trovare più che mai pronta.

L'edizione mondiale 2025 del WBC sarà infatti ospitata dalla Confédération Française de la Boucherie (CFBCT) e si svolgerà dal 30 al 31 marzo nell'imponente centro espositivo di Parigi Expo che ha ospitato i migliori giocatori di pallamano e sollevatori pesi del mondo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo i tre ori e un bronzo di Sacramento nell'ormai lontano 2022 post pandemico, la squadra - composta da 6 senior, 4 giovani di cui 2 nella categoria apprendisti e 2 in quella young che si cimenteranno in gare singole - volerà nella capitale francese forte dei risultati dello scorso mondiale tenutosi negli USA nel 2022 e dei successi delle ultime competizioni internazionali.

Novità di questa edizione, oltre ad essere la prima olimpiade della carne a disputarsi in Europa, sono le 18 squadre in campo rispetto alle 13 che si sono affrontate a Sacramento due anni fa. Ogni squadra nazionale avrà tre ore e trenta minuti per lavorare un lato di manzo, un lato di maiale, un agnello intero e cinque polli da trasformare in un'esposizione a tema di tagli.

Nella prima giornata saranno impegnati i 'giovani' mentre il clou della manifestazione sarà il 31 marzo con la vera e propria WBC.

"Quest'anno - dichiara Orlando Di Mario, presidente della Nazionale Italiana Macellai (NIM) - sicuramente è la volta dei giovani, il nostro presente e futuro della professione. Puntiamo molto nel futuro dei nostri giovani, custodi di una professione che rappresenta anche un pezzo di storia e di tradizione del nostro paese ma anche portatori sani di creatività, innovazione e freschezza di cui tutti abbiamo sempre bisogno, Il ricambio generazionale è fisiologico ma va accompagniamo e formato. Noi ci stiamo lavorando molto e la loro presenza in squadra ne è un'orgogliosa testimonianza".

"Andremo a giocare in Francia - precisa il Capitano della squadra senior Francesco Camassa - dai cugini d'oltralpe. Sarà sicuramente un viaggio non facile ma ogni ingranaggio del team è già a lavoro per rendere la macchina ben oliata e perfetta. Abbiamo un sogno però, vedere sugli spalti amici e colleghi che tifano con il tricolore in mano e che la voce azzurra sovrasti i cori di altri paesi del mondo. In fondo, Parigi non è una meta così lontana".





Obiettivo 2025, portare il titolo a casa e battere la squadra tedesca, ovvero i campioni attualmente in carica.

La WBC (World Butchers' Challenge) mette in mostra l'arte della macelleria artigianale a livello mondiale dimostrando con una gara di abilità simil-sportiva(le olimpiadi appunto) quanta complessità, abilità e forza siano richieste.

La NIM(Nazionale Italiana Macellai) sin dalla sua fondazione con queste competizioni si batte per la sostenibilità, il benessere degli animali e dell'ambiente, per un'economia circolare effettiva, un consumo consapevole, il contrasto agli sprechi, il benessere dell'uomo e del pianeta attraverso una corretta divulgazione della maestria dei tanti professionisti, tramandando la cultura culinaria dei territori preservando identità e portando al contempo innovazione al passo con i tempi, normative e attenzioni di carattere globale.

Alle Olimpiadi di Parigi non ci saranno ovviamente solo addetti ai lavori ma tanto pubblico (previste circa 3.000 persone al giorno) e partner da tutto il mondo sia come visitatori che come sostenitori delle proprie squadre.

La preparazione che la Squadra mette in campo è un impegno ulteriore a quello che quotidianamente ognuno riserva nella propria attività e comunità, portando avanti quella sapienza e creatività fatta di passione, storia e tradizione che da sempre contraddistingue il Bel Paese in tutte le sue arti e professioni. E l'artigianalità della 'macelleria' non è da meno dovendo oggi più che mai difendere il suo ruolo in seno alla filiera del settore con le buone prassi e la professionalità che la contraddistinguono.

La squadra, da nord a sud della penisola, è così così composta:

CATEGORIA SENIOR

Orlando di Mario - Presidente associazione e socio Fondatore NAZIONALE - (Sermoneta, LT) Presidente Associazione, Giudice Qualificato del campionato WBC - Membro del consiglio Mondiale del World Butcher Challenge

Andrea Laganga - Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo - (Grosseto) Membro della squadra Senior, referente WBC e voce della nazionale

Francesco Camassa - Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo - (Grottaglie, TA) Capitano squadra Senior) Primo Mondiale Belfast 2018 -1 of 6 miglior macellaio al mondo

Mara Labella - Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo - (Sermoneta, LT) Membro della squadra Senior - Riconosciuta come la prima Lady Butcher internazionale per la macelleria

Gianni Giardina - Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo - (Canicattì- AG) Membro della squadra Senior, ultimo mondiale Sacramento 2022 nominato 1 f 6 miglior macellai al mondo - Giudice Qualificato del campionato WBC Giovani

Davide Cecconi - direttivo Nazionale - (Ceccano - FR) Membro della squadra Senior

Roberto Passaretta - Socio Fondatore NAZIONALE e direttivo - (Minturno - LT) Membro della squadra Senior

RISERVE SENIOR

Martino DEMITA - (Martina Franca - TA) Primo anno riserva squadra Senior - nel 2022 a Sacramento titolare nella categoria Giovani

Claudio Fidone - (Modica - RG) Primo anno riserva squadra Senior - nel 2022 a Sacramento titolare nella categoria Giovani

CATEGORIA APPRENDISTI

Martina Sera - (Cerveteri - RM ) ultima entrata nel 2023 Titolare nella categoria Apprendisti

Daniele Gargano - (Rionero in Vulture - PZ) Titolare nella categoria Apprendisti

CATEGORIA YOUNG

Marco Iuculano - (Ferrara - FR) Titolare categoria Young

Simone Di Ciano - (Lanciano - CH) Titolare categoria Young - già partecipato a Sacramento 2022 come Young

Anna Moretti - (Montevarchi - AR) Riserva Categoria Young - già partecipato a Sacramento 2022 come Young

STAFF TECNICO per il reparto giovanile

Ale Eloui - (Torino - TO)

Francesca Di Mario - (Sermoneta - Latina)

Alessia Camassa - (Grottaglie -TA)

Fondata nel 2017, la Nazionale Italiana Macellai è una associazione culturale e sportiva formata unicamente da macellai professionisti, con l'obiettivo di promuovere la storia, le tecniche, le competenze, lo stile e i sapori della Macelleria Italiana. Per perseguire questo obiettivo, i componenti della Nazionale Italiana Macellai partecipano come team e come singoli a gare di abilità riservate alla categoria professionale, competendo contro colleghi provenienti da ogni nazione.

La Nazionale Italiana Macellai compete all'interno del più importante e prestigioso circuito di gare del mondo, ovvero i World Butcher's Challenge, considerate a livello globale le "Olimpiadi della Macelleria".