“La Maremma e i suoi scrittori”: aperte le adesioni al percorso riservato alle scuole

Grosseto: Una giornata interamente dedicata alle scuole, per dare modo agli studenti di confrontarsi su un testo e condividere le proprie impressioni: è con questa attività che si concluderà venerdì 10 maggio la rassegna “La Maremma e i suoi scrittori”, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma e avviata il 1° marzo con gli incontri con gli autori.

Un percorso curato dalla Biblioteca “G. Badii” di Massa Marittima, che per la Rete organizza le attività di promozione della lettura e che vede la collaborazione dell’Isgrec, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea e al quale è possibile ancora aderire, inviando un’email a didattica@isgrec.it o chiamando il numero 0564 415219. Il libro scelto per l’iniziativa è “Pazze di libertà” di Silvia Meconcelli (Alter Ego Edizioni), un romanzo storico, come tutti i volumi presentati nella rassegna, che tratta della Grosseto del 1944 affrontando il tema della Resistenza, ma anche il rapporto tra manicomio e donne: durante il regime, infatti, il manicomio fu spesso usato con funzione repressiva, per coloro che si discostavano dall’idea di donna e madre esemplare.





Il progetto prevede che gli studenti, dopo aver letto il romanzo, incontrino l’autrice e, con l’aiuto di altre scrittrici e storiche, contestualizzino l’opera letteraria e il tema trattato. L’incontro avrà una durata di due ore, si terrà davanti alla sede Isgrec, alla Cittadella dello studente; l’orario sarà definito anche in base alle esigenze delle classi aderenti.

La rassegna “La Maremma e i suoi scrittori”, prosegue fino a fine aprile, con un fitto calendario di incontri e tanti autori protagonisti nei luoghi della Rete Grobac: si va da Gualtiero della Monaca, Carlo Rispoli e Marco Consentino con “Il caso Lattes” (Effigi edizioni) a Davide Parri con “Florido e il piano K” (Effigi), da Francesco Falconi con “I Grifoni della Maremma” (La corte editore) a Stefano Erasmo Pacini con “Malamente. Una educazione maremmana” (Effigi), passando per Silvia Meconcelli, che presenta “Pazze di libertà” (Alter Ego edizioni), Alberto Prunetti con “Amianto. Una storia operaia” (Feltrinelli), Antonella Polenta con “Quell’anno le margherite divennero rosse” (Pegasus Edition), Filippo Cerri con “Di macchia e di morte” (Effequ).

Tutti i dettagli possono essere consultati sul sito www.bibliotechedimaremma.it.

