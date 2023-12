Attualità La Maremma che eccelle: European community of sport 2024, ecco la bandiera 9 dicembre 2023

Grosseto: A seguito del riconoscimento di European community of sport 2024 assegnato da Aces Europe all'Ambito Maremma toscana sud il consigliere delegato Gino Tornusciolo e Luisa scorza (in rappresentanza dell'ufficio turismo) hanno ritirato la bandiera che sancisce il prestigioso riconoscimento presso il Parlamento europeo a Bruxelles.

"La nostra - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore al Turismo Riccardo Megale e il consigliere Tornusciolo - è una terra sana, ricca di natura e perfetta per lo sport. Siamo fortunati, la natura ci ha regalato tanto e noi cerchiamo sempre di valorizzare al meglio il nostro territorio. Tutto quello che facciamo, tutte le nostre iniziative e tutti i nostri sforzi hanno un unico obiettivo: portare in alto il nome si Grosseto e della Maremma". Un lavoro di squadra, quello dell'Ambito Maremma toscana, che ha visto la collaborazione dei municipi di Campagnatico, Capalbio, Cinigiano, Civitella Paganico, Monte Argentario, Orbetello, Scansano e Semproniano.

