La lunga settimana della Pallacanestro Grosseto

Grosseto: Una lunga settimana di partite per la Pallacanestro Grosseto. La promozione gioca due partite in due giorni: domenica bel successo casalingo con la corazzata San Miniato (72-63) e dopo 24 ore trasferta difficile a Costone dove, pur giocando una buona partita, il risultato non va oltre il 69-61 per i senesi.



L'Under 19 Gold lascia i due punti ad Olimpia Legnaia (51-61) che, anche con ottime percentuali dalla distanza, si confermano squadra ostica per i grossetani. Giovedì sera l'Under 17 Gold, falcidiata dalle assenze, vince e convince nella prima partita del girone titolo toscano contro Prato che arrivava a Grosseto con 13 vittorie ed una sola sconfitta nella prima fase (55-49). Continua il bel percorso degli under 15 Gold che sbanca Ghezzano (58-65) confermandosi la seconda forza del campionato. Ancora una vittoria per gli under 14 elite che non fanno andare oltre il 71-58 Prato, grossetani a roster ridotto ma ottima prova di tutti i ragazzi di coach Busonero.

Ancora ferma la formazione under 14 silver che nell'ultima partita casalinga del girone di andata non va oltre il 43-64 con Follonica.

I più giovani dell'under 13, infine, non lasciano scampo a Piombino vincendo (79-37) una partita in cui tutti il roster ha avuto ampio spazio e minutaggio ottimamente gestiti da coach Massai.