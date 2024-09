La LILT Aps Ets di Grosseto si arricchisce di una nuova professionalità: il dott. Andrea Cicerchia

Entra nel team il Dott. Andrea Cicerchia, medico chirurgo specialista in dermatologia e venereologia .



Grosseto: La mappatura dei nei è un esame non invasivo al quale i soci Lilt possono sottoporsi periodicamente con l’importante vantaggio di individuare tempestivamente la formazione di melanomi.

Tumore della cute e melanoma. Le neoplasie più riscontrate sono direttamente correlate all’esposizione solare e si verificano spesso nelle zone più esposte, come: capo, mani, gambe o schiena. Il melanoma, anche esso correlato in parte alla radiazione solare, può essere letale se non diagnosticato precocemente e può svilupparsi a partire dalla pelle integra oppure da un neo preesistente. Nell’adulto, segnali importanti possono essere la comparsa di un neo “nuovo” o insolito, oppure un cambiamento di un neo presente da tempo.

Per avere una idea sull’importanza della prevenzione ecco alcuni numeri del tumore della cute in Italia: rappresenta l’1-2% di tutti i tumori maligni e con 6.000 casi l’anno ed è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età.

Fattori di rischio del tumore alla cute e melanoma sono:

• esposizione a raggi ultravioletti (UVA e UVB)

• età (a maggior rischio l’età infantile e adolescenziale)

• familiarità

• pelle chiara, capelli biondi o rossi

• presenza di tanti nei (più di 50) e lentiggini

Quando fare un controllo dermatologico?

Salvo diversa necessità e indicazione medica, bisognerebbe sottoporsi periodicamente ad una visita specialistica con il dermatologo e annualmente in caso di segni sospetti, soprattutto se si rientra nei principali fattori di rischio e se si riscontrano cambiamenti dei nei (dimensione, colore policromo, bordi frastagliati e forma asimmetrica) o se compaiono nuovi nei dopo i 40 anni.

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.