La libreria Quanto Basta presenta lo spoken poetry di Andrea Lanzini

Il 29 giugno la presentazione-spettacolo della silloge poetica “D'amore e di Periferia” prima pubblicazione nazionale dell'attore, autore e poeta maremmano.



Grosseto: Il giorno 29 giugno 2022 in occasione dell'uscita nazionale del libro di poesia “D'amore e di periferia” alla libreria Quanto Basta, alle ore 18:30 in piazza della Palma a Grosseto, la presentazione/spettacolo di genere “Spoken poetry” dell'artista Andrea Lanzini. Presenti il musicista Carlo Sciannameo, autore delle musiche della performace dal quale è stato tratto il libro. Al termine dello spettacolo sarà effettuata una sessione di firma copie, dove sarà possibile fermarsi a parlare e farsi autografare la propria copia del libro.

“D’amore e di periferia”, portato in tour dall’Associazione Culturale “Antiscenica”, è la parte letteraria di uno spettacolo teatrale che fonde la poesia, con la musica e la performance. Pagine suggestive ed evocative raccontano un doloroso abbandono che risveglia un uomo dalla quiete e dalla sicurezza di tanti anni passati con una donna che voleva accanto a sé per sempre. Le sensazioni ed i ricordi diventano vividi mescolandosi in un vortice emozionale che sembra non aver pace. Sono il tormento ed i rimorsi a tenerlo sveglio di notte, mentre vaga senza meta nella periferia alla ricerca della verità della sua anima solitaria. In caduta libera, senza alcun freno o controllo, si lascia andare a un susseguirsi di incontri con donne diverse, sprofondando così nel suo essere animalesco, fragile, meschino e avido di vita; un ego libidinale, bramoso di creazione e di possessione.

Alla Libreria Quanto Basta una serata all'insegna del fenomeno contemporaneo di poesia che in questi ultimi due anni si riversa come un sangue caldo nelle strade delle città e delle province e trova sempre più seguito nei club delle principali capitali metropolitane di tutto il mondo; il genere si chiama Spoken poetry e, proprio a Grosseto, è nata una delle prime realtà italiane che lo hanno sperimentato. Il gruppo di performance d'arte toscano “Antiscenica”, di cui due membri sono grossetani, ha avuto il coraggio di questa scelta artistica, ancora prima che tale movimento si espandesse a macchia d'olio e trovasse il giusto riconoscimento in tutto il mondo. Nel dicembre 2018, con una performance di teatro poesia e musica dal nome “D'amore e di periferia”, i tre artisti, Andrea Lanzini - Carlo Sciannameo - Elisa Buonomo, creano un audiolibro ed uno spettacolo di teatro su questo nuovo genere. « Sappiamo che funziona, ma non sappiamo dove collocarlo!?» Si interrogano tra loro durante la progettazione e le prove i componenti del gruppo. Oggi, a distanza di quattro anni, il fenomeno dello Spoken, come un raggio di sole all'alba si è finalmente palesato ed è in continuo fermento. A conferma della validità del progetto presentato allora da Antiscenica, Andrea Lanzini sveste i panni dell'attore per indossare quelli del poeta, cuciti anch'essi su misura, con la pubblicazione del libro di poesia tratto dall'omonimo spettacolo “D'amore e di periferia”, uscito ad aprile 2022, per Edizioni Dialoghi.

Quello di Andrea Lanzini e degli Antiscenica è un progetto artistico dall'ampio respiro contemporaneo (è un libro, ma è anche una performance di poesia in musica) da tenere d'occhio con interesse in tutte le sue fasi evolutive.

Andrea Lanzini è nato nel 1983 a Siena ed è cresciuto a Grosseto. Si è laureato nel 2007 al DAMS di Firenze ed è autore e attore teatrale di numerosi spettacoli portati sulle scene di tutta Italia. Nel 2013 è stato autore e speaker di un format radiofonico sulle band emergenti del panorama italiano, “Linea di Emergenza”, trasmesso dalla radio dell’Università di Bologna. Nel 2018 ha fondato l’Associazione Culturale “Antiscenica”, che propone spettacoli originali sul binario del Spoken poetry. Dal 2021 è presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Nuovo Teatro Cinigiano”, per un importante lavoro di riqualificazione artistica nel piccolo Comune del grossetano dove dirige il Teatro degli Scordati. Nel 2022 edito da Dialoghi Edizioni pubblica il libro “D'amore e di periferia”.

“Andrea Lanzini, […] si presenta come un poeta che sa cogliere le profondità dell’animo umano, lavorando sui sentimenti con parole che risultano vibranti e dotate di verità. Non solo quindi un bravissimo performer, come ci ha abituati nella sua carriera con i suoi scritti al servizio del palcoscenico, ma anche un maturo scrittore, pronto a lasciar scorrere le immagini, come onde nella mente del lettore, unicamente accompagnate per mano dalle sue parole. Lo sfondo del quadro dove si muovono i personaggi del libro si staglia su uno panorama cittadino sempre in movimento e le poesie ci portano nel mondo degli uomini e delle donne, tra i loro notturni stati d’animo e loro voglie, per combattere la solitudine; tra dolore, rabbia, amore, passione, sesso, pianto e riso, così come è la vita. Sono proprio le tematiche e come vengono affrontate a far sì che si mettano in moto nel lettore gli ingranaggi delle emozioni umane, al fine di condurlo ad una catarsi consapevole. Il lavoro di Andrea Lanzini mi ha molto impressionata [...]: è un libro profondo e toccante, di quelli che fanno riflettere e cambiare il punto di vista sulle cose. Consigliarlo è d’obbligo!”. Così uno speciale sul numero di aprile di Michela Flammini, Direttrice della rivista romana Top One Magazine.